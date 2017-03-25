日本關西必玩樂園出新招吸客（1）中央社 (2017-03-25 19:10)
哈利波特迷必看，日本環球影城宣布，4月21日起將推出開幕以來最大型的光雕夜間秀，加上新登場的小小兵樂園，預估將成為2017最夯樂園。（日本環球影城提供）中央社記者陳葦庭傳真 106年3月25日
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