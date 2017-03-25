蕭萬長談台資企業比照大陸內資中央社 (2017-03-25 19:10)
前副總統蕭萬長25日表示，台資比照大陸內資待遇一事，兩岸企業家峰會平台已經開始磋談，但要先了解企業個案需要。中央社記者陳家倫博鰲攝 106年3月25日
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