萬能45周年校慶 建立國際人才培育平臺 深耕新南向政策



(中央社訊息服務20170325 17:51:35)萬能科技大學為慶祝創校四十五週年，特別在24日的慶祝大會上，舉辦國際人才培育平台的啟動儀式，深耕政府倡導的新南向政策。萬能科大莊暢校長歡迎泰國湄州大學(Maejo University)、菲律賓東方大學(University of the East)、印尼加查馬達大學(Universitas Gajah Mada)等各校貴賓來臺交流。萬能科大感謝桃園市政府鄭文燦市長與各級長官以及各界民意代表及貴賓蒞臨祝賀，並且表揚16位傑出校友對校友會的全力支持。莊暢校長表示，特別感謝策略聯盟的高中職校長貴賓出席，桃園市是技職教育最成功的地區，各位高中職校長的辦學理念值得推廣與學習。



教育部近年來積極爭取外國學生來臺就讀，105年大專校院境外學生（學位生及非學位生）在臺留學或研習人數總計11萬6,416人，占大專校院在學學生總數之8.9%。來自東協十國的學生合計2 萬9,634人，占境外學生比率25.5%，其中的五成四來自馬來西亞。來臺就學的僑外生人數已達數十萬人，其中以東南亞國家學生最多。與去年人數相比，主要增加來自馬來西亞、泰國、印尼及越南等國的學生。



萬能科技大學莊暢校長表示，校方深耕政府新南向政策不遺餘力，近年來不斷營造國際化的校園環境，來自東南亞地區如馬來西亞、泰國、印尼及越南等國的學生年年增長。Cheers雜誌更在2017最佳大學指南的報導提到，萬能科大的外國學位生人數為350人，蟬聯私立科大第一。萬能科技大學也不斷培育國際人才，每年提供獎助學金支持優秀學生前往美、日姐妹校，進行一年的異國學習，當地學雜費全部減免，全方位提升專業知識、語文能力與國際視野。



萬能科技大學創校四十五週年，一○五學年度萬能科大全校招生達成率在桃園地區科技大學中名列第一，學生人數逆勢大幅成長再創新高。萬能科大莊暢校長表示，萬能科大得天獨厚地處航空城，接軌桃園的雙引擎計畫—「亞洲･矽谷計畫」和「桃園航空城計畫」。最近萬能科大附近的機場捷運開始通車，配合亞洲･矽谷計畫正式啟動，附近工商鼎盛，專業科技人才供不應求。萬能科技大學積極建立“國際人才培育平台平臺”，致力於培育產業精英的跨國人才，以提升國際就業競爭力。萬能科技大學積極與航空城廠商聯手合作，培育具有國際觀、外語能力及專業知識國際證照的國際人才，爭取航務、空勤、空廚、空港、飛修、空服與機師等月薪50K到200K且國際能見度高的就業機會。



訊息來源：萬能科技大學



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