南華大學校友回娘家 頒發傑出校友及生命教育師鐸獎



(中央社訊息服務20170325 17:51:12)南華大學創校21週年，於3月25日舉辦「校友回娘家」活動，在綜合球場席開近百桌，邀請校友與眷數返校同歡，讓校友們藉以了解母校的現況與未來發展，也見證學校的成長，並與學弟妹們分享職場生涯、生命經歷與智慧。活動當天頒發「第四屆傑出校友獎」表揚8位在職場上貢獻社會且為校爭光的傑出校友，以作為學弟妹的最佳典範，同時亦頒發「王美只生命教育師鐸獎」，表揚8位致力以生命力推展教學與行政工作的教師，會後更邀請校友們一同前往新建教學大樓「中道樓」參觀『星雲大師一筆字書法展』，讓大家從一筆字書法中感受到星雲大師提倡「做好事、說好話、存好心」三好精神與人間佛教的理念，希望校友們能一起將三好精神發揚到社會各個角落。 南華大學校長林聰明表示，校友是學校發展與傳承的重要資產，學校與校友之間應建立持續而緊密的關係，希望能藉由「校友回娘家」活動增進彼此的互動與了解，以促進學校與校友之間的關係的維繫。林校長特別與校友們分享近期獲得各界肯定的獎項，包含再度獲教育部教學卓越補助6千萬、榮獲全球百大綠色大學以及獲學術影響力全國私校第一名等優異績效，也介紹學校今年的新建設讓大家看看南華的新面貌，包含新改裝的綜合球場、新建的教學大樓「中道樓」、棒球場與足球場以及預計於明年完工的「興學紀念館」。林校長指出，近年來學校在董事會及佛光山遍佈各地的功德主支持下，持續擴建多項軟硬體設施，提供師生多元優質且創新的教學與學習環境。林校長特別推薦校友至「中道樓」參觀『星雲大師一筆字書法展』，一同感受創辦人以一筆字的因緣籌募建校基金的用心苦心，並從大師的一筆字中了解人生真諦與生命教育與為人處世的道理。 駐校董事覺禹法師表示，佛光山的弘法是以教育與文化為兩大主軸，邁向第二個50年開端的佛光山，星雲大師期許以藝術弘揚佛法，並能全面與社會結合；覺禹法師提到，當年大師辦大學，建校經費並沒有向大企業募款，而是以百萬人興學的方式，讓所有民眾都可以參與大學的創辦，並能把建校的精神作為家族精神的傳承，因此匯集了眾多信徒與社會大眾加入興學運動的行列。在現今各校面臨少子的衝擊，南華大學在林聰明校長豐富的經驗與優質的行政團隊帶領下，近年來重新整頓校務並開創南華的新希望，因此，董事會願意繼續投資支持學校的建設，同時也勉勵校友應將創辦人星雲大師提倡的「三好精神」與學校優良的傳統帶到家庭與事業上，並將大師的辦學理念傳遞到各個角落，一同打造祥和歡喜的社會。 校友總會理事長陳蔡美惠指出，學校擁有很多資源，無論是身為在學學生或是畢業校友都是非常幸福的，也鼓勵校友多回來與學校做資源連結，將能共同創造更多的優勢與資源，也鼓勵畢業校友踴躍加入校友總會。 南華大學「第四屆傑出校友」由旺文社股份有限公司李錫敏董事長、萬能工商林明德董事長、旺旺中時集團蔡衍明愛心基金會趙忠傑執行長、嘉義縣竹崎鄉龍山國民小學王國原校長、大雁文化出版公司王思迅編輯總監、輔仁大學張孟仁主任、澳洲格里菲斯大學曾廣志副教授以及南華大學圖書館黃素霞館長等8位。 由南華大學校友總會創辦會長王美只所設立的「王美只生命教育師鐸獎」，今年共選出八位優秀教師，獲獎者為學務處王伯文副學務長兼學輔中心主任、國際事務與企業學系 張心怡 副教授兼主任、文學系王祥穎助理教授、生死學系林原賢助理教授、生死學系孫智辰助理教授、建築與景觀學系-郭建慧助理教授、生死學系釋永有副教授及釋覺明助理教授等人。



訊息來源：南華大學



本文含多媒體檔 (Multimedia files included)：http://www.cna.com.tw/postwrite/Detail/210694.aspx