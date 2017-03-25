樹人醫專2017 校園開放日熱鬧登場



(中央社訊息服務20170325 17:50:46)樹人醫護管理專科學校於3月25日舉辦「校園開放」活動，邀請國中師生、家長以及社區民眾參觀校園及專業教室設備，期望藉此活動讓外界更加了解醫護管理科系特色，並分享優質的校園環境。參觀人員絡繹不絕，加上當天適逢在操場進行體適能檢測，約700位學生及家長到場。校園處處可見歡樂的畫面，這一天全校熱鬧非常。



樹人醫專「校園開放」活動已持續舉辦多年，緣起於幾年前的一個構想，目的在介紹學校與推廣醫療照護觀念。試辦之後，頗獲各界好評，因而年年持續舉辦，儼然成為學校盛大的活動。為了方便民眾到校參觀，校方還貼心地在岡山、大湖等火車站及南岡山捷運站設有接駁專車。



當天活動節目精彩，首先由服務人員帶領來賓依照興趣參觀各科專業教室及設備，本校共有12個別具特色科系，各科系派有專人講解及提供現場體驗活動。主要的科系參觀結束後，仍有不少家長帶著子女繼續參觀其他科系，各科系師生無不透過別出心裁的活動及巧思來吸引來賓注目，強化了科系特色及未來展望，因此到處可見他們與教職員諮詢互動的畫面。許多學生在參觀後，對於醫療照護有更深入的認識，紛紛表示樹人醫專就是他們心目中的理想學校，也期許自己在未來能成為一位優秀的醫護從業人員。



訊息來源：樹人醫護管理專科學校



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