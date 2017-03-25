亞洲大學舉辦個人申請甄審說明會，吸引上千位學生、家長與會，蔡進發校長歡迎優質學生選擇就讀亞大，實現人生夢想！



(中央社訊息服務20170325 17:50:29)亞洲大學今（25日）天上、下午各舉辦個人申請甄審說明會，吸引上千位學生、家長參加；蔡進發校長說，亞大辦學績效，備受國內外肯定，且重視學生學習生活安全性，積極培養就業力，培育學生人文藝術素養，「選擇來亞大，一定不讓學生、家長失望！」；國際學院院長陳英輝、學涯中心主任蕭芳華也報告，亞大加速國際化，正執行所謂「318」計劃，加強學生生涯發展暨就業輔導等，畢業即就業。



蔡進發校長說，亞大創校16年，辦學績效備受肯定，不但連續12年獲教育部評為「教學卓越」大學，共獲6億多元獎助金，名列前茅；且在國際學術排名大躍進，榮獲英國泰晤士報評為全球最年輕的「五個百大」大學；此外，《Cheers》雜誌連續三年舉辦大學校長評比全台「TOP20」辦學績優大學，亞洲大學全台第5名，連續兩年私校第2名，與頂尖大學台大、台科大併列前5名，前兩天，才又與新加坡國立大學、香港大學簽請學術合作備忘錄（MOU），加速國際名校學術交流；亞大創校以來，一向注重美學教育、品格教育，培育學生人文藝術素養，更重視學生輔導工作，設立生活導師、職涯導師及曼陀師三導師制度，全力協助新生選課、學業輔導及生活照顧。



「亞大在新生入學即承諾：鼓勵、協助學生4年出國一次，乘著國際化翅膀翱翔世界！」國際學院院長陳英輝強調，亞大願景成為國際一流綜合型大學，為加速國際化，正執行「318」計劃，即亞大學生必須有中、英文及程式語言「三」種語言優勢，校方另設送學生出國「八」大途徑：○1留學○2交換生○3海外參訪、實習○4論文發表○5國際設計、發明競賽○6國際志工歐美雙聯學位、新南向築夢，例如今年暑假，預計會有500多位亞大學生到世界各國研習；一般而言，所謂成功的方程式，就是「語言(Language)」+「知識」(knowledge)=「優勢」(Advantage)；除了提供新生入學英文獎學金，還有大一新生英文先修班，以及免費托福、多益證照加強專班、托福550分專班等夜間加強班等免費英語學習資源，全面提升學生語文能力。



學習暨生涯發展中心主任蕭芳華說，在亞大求學4年，目標就是要能永續就業，實現自我，要懂得善用時間；亞大規劃了就業輔導措施，包括「職業探索、定錨未來」、「全方位學習輔導」、「專業力培養」、「品牌企業實習」、「就業準備媒合」等；其中，與106家知名企業簽訂品牌實習、保證就業，讓學生順利進入職場，實現「畢業即就業」目標，並幫助學生找到大一到大四的核心方向，如一開始的「興趣與共通職能探索」、「學習策略建立」，到後期的「職能培養」、「專業證照輔導」等。如視傳系碩士生劉經緯獲得日本插畫最大獎、德國紅點設計大獎等12項國際大獎，「動力，來自成就感！」相信你會是一顆待琢磨的鑽石，亞大充滿寶藏，大學四年，只要透過「學用合一、累積實力」，你一定成為閃亮之星。



亞大副校長兼教務長陳大正說，亞大今年共招收1498名個人申請學生，依規定，第一階段錄取3倍率，應為4467人；亞洲大學在少子化困境中，不但滿額，又增加同級分錄取名額96人，共錄取4667人，今天來自各地學生在家長陪同下，參加校方上下午兩場說明會，坐無虛席；稍後再到各學系指定教室座談，由院系師長說明各院系辦學特色及課程方向、未來性，並跟學生、家長座談、交流。



訊息來源：亞洲大學



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