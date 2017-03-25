2017年長庚器官捐贈與大體老師追思會 摺千隻鶴遙寄思念與感恩



(中央社訊息服務20170325 17:49:58)2017年「長庚器官捐贈與大體老師追思大會」於3月25日下午在長庚大學國際會議廳舉行，近千人與會緬懷先人無私的大愛精神，並向家屬獻上最深重的敬意。會場外特別佈置了由長庚全校教職員工生所摺的千隻紙鶴，遙寄對器官捐贈者與大體老師的思念與感恩之情。



長庚大學與長庚醫院在每年清明節前夕均共同舉辦追思大會，今年由長庚大學陳君侃副校長暨長庚紀念醫院賴旗俊副院長主持，並率領學校及醫院代表出席，同時也邀請財團法人器官捐贈移植登錄中心江仰仁執行長及各界貴賓參與。儀式簡單隆重，氣氛莊嚴溫馨。



長庚大學表示，去年器官捐贈及病理解剖者有52位，大體老師有26位，總共78位，較往年增加10多位，是歷年來最多的紀錄，顯見器捐推廣有成。而在去年的捐贈者當中，有兒孫繞膝的阿公阿嬤、有擔任志工服務人群的老師、有默默耕耘的農家，也有驍勇的軍人。他們在生命的繁花將謝之際，以寬厚而慈愛的身心，做出了同樣的決定，他們不止成就許多生命新生，圓滿家庭幸福，也引領醫學生領會人體結構的複雜蜿蜒，探索無窮盡的醫學智慧，他們奉獻己身無私大愛的精神，令人感佩與動容。



吳佳蓉是換腎病患，她代表所有器官受贈者獻花並致詞感謝器官捐贈者與家屬們的善心與義行，讓她現在還能夠站在這裡。吳佳蓉是在大學畢業剛踏入社會那年，被醫生診斷出罹患了Ａ型免疫球蛋白腎炎，從那時起她的人生就進入了每天靠藥物維持的生活。十多年後藥物已慢慢無法控制身體，尿毒指數也愈來愈高。每當醫生告知她要有洗腎的心理準備時，樂觀的她卻不願投降和面對，總覺得一定可以撐過去。但隨著身體一天天的虛弱，意志也慢慢消沉。到了發病後期，她每天幾乎無法做任何事情，工作也辭了，連面對最愛的食物也幾乎沒有任何食慾。幸好，有一位疼愛她的先生，每天不斷的鼓勵她、安慰她、照顧她，陪她渡過每天漫長的時間。但是，這樣並不足以讓她躲過洗腎的命運。



吳佳蓉說，洗腎造成她生活上諸多不便，但是她永遠相信，當老天關了你一扇門，必定會為你開一扇窗。有天她接到了長庚醫學團隊的電話，通知有移植的機會，當下讓她百感交集，因為人生命中最大的痛，莫過於失去至親至愛，在最痛苦的時候還能夠做出器官捐贈決定，幫助需要的病人，這種大悲大愛高貴情操，在感恩之時，更致上崇高的敬意。



吳佳蓉感謝由江仰仁醫師所率領的長庚醫學腎臟移植團隊，在所有醫護人員細心的照顧下，讓她逐漸從手術中康復，後期追蹤情況亦稱良好。她也要再次感謝器官捐贈者及其家屬的無私及大愛，使另一個絕望的家庭重新燃起了希望，使一個也許對未來絕望的她，重新對生命有了更深的認識。吳佳蓉說，也許她此生無以回報，但肯定會好好的照顧它、保護它一輩子。



醫學系三年級方思瑄同學代表醫學院受教學生獻花給大體老師家屬代表宋趁意先生。方思瑄同學致詞緬懷與感念將己身無私奉獻的大體老師，讓他們承接了老師的生命重量與滿溢的大愛，也承接了老師的家屬歷經與至親訣別的傷働，卻將心中永恆的愛轉換成的殷殷期許。老師的慈悲，不只讓他們在習醫的路上由青澀懵懂漸漸轉為沉穩從容，也在他們心中悄然埋下愛的種子，在未來行醫的路上，能尊重每個「人」的存在，做一位真正能幫助病患溫暖的醫者，讓生命之花，在眾生之間散播綻放。



為獻上最由衷的感謝與敬意，長庚大學師生及長庚醫院醫護人員在司儀的引領下全體起立後轉，向在場所有器官捐贈者與大體老師的家屬們深深一鞠躬，氣氛肅穆感人。大會接著播放「永恆的追思」影片，回顧器官捐贈者與大體老師的生平簡介及傳達家屬的思念，隨著投影片一張一張掠過，伴著長庚大學弦樂社的悠揚樂聲，現場氣氛格外感傷，默願逝者安息，生者將承續遺願，發揚大愛。大會最後在長庚大學曉韻合唱團及弦樂社共同演奏中圓滿落幕。



會後家屬前往校內的「遺愛人間」紀念牌前獻花，悼念他們摯愛又偉大的親人。今年長庚大學學務處特別規劃生命教育活動，鼓勵全校教職員工生以摺紙鶴的方式，對器官捐贈者及大體老師表達感謝。千隻紙鶴佈置在通往「遺愛人間」紀念牌的沿途，彷如傳達著每位與會者無限的追思與感恩之情。



訊息來源：長庚大學



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