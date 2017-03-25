亞洲大學室內設計系邀請兩岸知名的新裝飾主義大師邱德光授課，暢談室內設計的色彩運用，且推出「臉書」直播課程！



(中央社訊息服務20170325 17:49:30)亞洲大學室內設計系3月24日邀請兩岸知名的新裝飾主義大師---邱德光擔任講師，開講展示設計課程，邱老師以色彩為主題，講解自己設計作品，讓同學可以跳脫沉悶的學理，瞭解色彩在空間中所扮演的角色。邱老師開講同時，推出時下年輕人最喜愛使用的臉書推出直播，讓在校外實習的大三、大四學生可以同步聽講，獲益良多。



邱德光老師指出，色彩是室內軟裝設計的情緒，能表達出客戶的喜好和品味，通過不同的色彩營造不同的氣氛。值得一提的是，色彩的「軟裝（傢俱、地毯、燈具、裝飾品等）」是重頭戲，根據室內的風格選擇軟裝的色彩，還要依據客戶的喜好定色調。



邱德光老師進一步對學生分享說，台灣的設計風格大都以極簡主義為主，主張少即是多，裝飾及罪惡…等，因此設計的空間大都十分相似，看不出設計師所的獨特風格；他認為設計師應該包容不同形式，並大膽的嘗試不同的設計手法，最後經過吸收轉化，才能真正地找到屬於自己的風格。



亞大室設系主任李元榮特別介紹邱德光老師在兩岸三地的室內設計界，可以說是具有影響力的設計師，雖然業務繁忙，但他更重視教育的扎根，認為教育才是設計與全民美學的基礎，因此，當他邀約邱老師到亞大上課，邱老師馬上答應跨海前來授課，擔任亞大室設系兼任教授。



李元榮主任強調，邱德光老師的設計能量，廣受兩岸設計界的推崇，特別是他在室內設計軟裝及新裝飾主義上，更有一套獨有的見解，學校教育有這樣重量級產業界人士的投入，對於學生的學習而言是一大福音。尤其，此次邱德光老師的線上課程試播，不會是系上規劃的第一堂課，將來會以這堂課的經驗，作為課程規劃的參考



「邱德光老師在大陸設計界很有名，他每次的演講場場爆滿！」今年恰巧來亞大交換學習的大陸老師福州外語外貿學院謝雅輝老師說，邱德光老師不常在外演講，想要聽他的課，在大陸是難上加難，亞大竟然能聘請到他，還能到場聽到邱老師的課，「實在是太幸運了！」



選修聽講的室設系二年級楊詠琳同學表示，以前只能在書本或網路看到邱老師的設計作品，沒想到竟能面對面、近距離聆聽邱德光老師的演講，還能當面請益，也期待系上能推出更多的類似課程。



訊息來源：亞洲大學



本文含多媒體檔 (Multimedia files included)：http://www.cna.com.tw/postwrite/Detail/210690.aspx