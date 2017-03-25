亞洲大學國際學院院長陳英輝參加「亞太國際教育協會年會暨教育展」，與歐美日澳中等52國1500位專家學者交流。



(中央社訊息服務20170325 17:49:09)亞洲大學國際學院院長陳英輝3月20日代表亞洲大學參加在高雄展覽館舉辦的「2017亞太國際教育協會年會暨教育展」，為期4天，與日本、韓國、美國、歐洲、澳洲、新加坡，印尼、泰國、台灣、大陸等52國逾1500位專家學者學術交流，提升亞洲大學國際能見度；亞大國際學院院長陳英輝說，APAIE年會暨教育展是高等教育國際合作技能與知識的交流平台，促進亞太地區高等教育的發展與合作為目的。



陳英輝院長分享亞大如何在蔡進發校長帶領下有效整合有限資源，推動318國際引擎，擠身成為世界「六個百大」名校。陳英輝院長表示，亞大創校16年，注重品格教育，設立三品書院、志工大學、四創學園，推動「人文亞大」，並建構美麗校園，興建現代美術館亞大，亞大附屬醫院已成功營運。



「亞洲大學正推動318計劃！」陳英輝說，亞大學生必須擁有精通的中文、英文語言訓練，且須研習第「三」語言，程式設計；校方也鼓勵、協助學生四年求學期間，一定要出國「一」次，加強國際移動力；校方也會透過到海外留學、實習、當交換生、國際志工、論文發表、參加國際設計暨發明競賽、取得雙聯學位及實踐新南向政策等「八」種途徑送學生出國，拓展國際視野，培育學生國際移動能力。



陳英輝院長為擴充國際交流，特別參加由澳洲政府所主導的新可倫坡計畫 (New Colombo Plan)研討會。陳院長指出，澳洲政府所主導的新可倫坡計畫 (New Colombo Plan)，鼓勵澳洲學生於印度太平洋區進行研習及從事實習工作。在2017 年澳洲新可倫坡計劃中，預期將有118位澳洲學生來到台灣。他在會中向澳洲政府代表說亞大品牌實習制度及指導計畫是亞大的特點與強項，讓學生們得以在各種現實環境中測試自己的技能，一窺各機構內部和職場途徑的樣貌，並建立專業的人脈關係。



陳英輝院長趁空檔逐一拜訪姐妹校教育展場展位，介紹亞洲大學各學院特色及未來發展，歡迎學生可以選擇到亞大學習。新加坡南洋理工大學(Nanyang Technological University)學生與學術服務部副主任何韵清(Pauline Ho)向陳院長表示，歡迎餐宴只邀請世界名校39所大學、78位等國際事務代表齊聚一堂，台灣只邀請台大、亞大，可見其重視與亞大友誼。



印尼迪波內戈羅大學(Universitas Diponegoro)副校長Ambariyanto及印尼亞齊布勞爪哇大學(Syiah Kuala University)代表Saifuddin，允諾計畫於暑期期間相互薦送20名學生赴亞大進行短期研習，強化實質交流關係。



訊息來源：亞洲大學



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