樂樂棒揮出自信 樂樂接住夢想∼



(中央社訊息服務20170325 17:48:09)快!快!快!快跑壘!場邊加油聲不斷，社會處東港區家庭福利服務中心琉球工作辦理第四屆樂樂棒球競賽，由全鄉四所國小聯賽，比賽過程刺激緊張，直到最後一刻才分出勝負，由全德國小蟬聯冠軍，完成三連霸。參賽孩童表示：「好高興在畢業之前可以參加今年樂樂棒球營活動，希望社會處可以每年都辦理，這樣就可以讓學弟妹繼續參加了」。帶隊參賽的老師則表示：「小朋友都非常期待今年的樂樂棒球比賽，近日都利用課餘時間認真加強練習，藉此機會不僅可與他隊切磋球技，也可印證團隊努力的成果。」



假日來一場小朋友的棒球比賽！在資源較不足的小琉球地區辦理更具教育意義！活動也帶動孩子運動風氣，鼓勵家長和孩子們一起來同樂，同時增進家庭互動關係。屏東縣政府社會處在離島建設基金與公益彩券回饋金補助，以及富邦人壽高富通訊處海豚團隊今年依然熱情贊助下，「樂樂棒球育樂營」活動於3/25早上8點於琉球國中壘球場舉辦。



「樂樂棒球育樂營」邀集屏東縣議員洪慈綪議員、琉球鄉公所社會課黃添財課長、富邦人壽(高富通訊處)海豚團隊朱育輝經理、白燈樓旅宿洪豪昇先生特別蒞臨比賽現場，為參賽小朋友加油打氣，見證孩子努力不懈的精神及歡樂的笑聲。與會學校包括琉球鄉全鄉四所國小，天南國小、白沙國小、琉球國小、全德國小之孩童共同參賽，讓孩子體驗有海風吹拂加持的棒球運動樂趣，並藉由團隊合作共創佳績，展現運動家精神。



屏東縣政府社會處東港中心福利組劉靖琪督導表示：「屏東縣政府社會處自94年起創設琉球工作站後，服務在地化，就近服務琉球鄉民，也感謝富邦人壽這三年來鼎力相助，付出資源和行動關懷與鼓勵偏鄉學童，帶動樂樂棒球運動風氣，滋養偏鄉學童五育均衡，成就活動圓滿完成。」同時這樣的活動也深受學童喜愛，本處相當支持樂樂棒延續下去，琉球鄉民也齊來見證孩子努力不懈的精神及歡樂的笑聲，歡樂洋溢。



訊息來源：屏東縣政府



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