陳德銘談田陳會 不能以外國人身分訪台中央社 (2017-03-25 18:30)
中國大陸海峽兩岸關係協會會長陳德銘（圖）25日表示，希望有機會訪問台灣、金門，但目前不抱幻想。希望海峽交流基金會董事長田弘茂「給我個機會」，「我不能作為一個外國人去啊」。中央社記者裴禛博鰲攝 106年3月25日
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