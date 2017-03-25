中國大陸海峽兩岸關係協會會長陳德銘（圖）25日表示，希望有機會訪問台灣、金門，但目前不抱幻想。希望海峽交流基金會董事長田弘茂「給我個機會」，「我不能作為一個外國人去啊」。中央社記者裴禛博鰲攝 106年3月25日