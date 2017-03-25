（中央社記者陳葦庭台北25日電）哈利波特迷必看，日本環球影城宣布，4月21日起將推出開幕以來最大型的光雕夜間秀，加上新登場的小小兵樂園，預估將成為2017最夯樂園。



日本環球影城哈利波特魔法世界，一圓麻瓜們對魔法世界的想像，將在4月15日推出開幕以來最大型的光雕夜間秀，以霍格華茲和黑湖為藍圖，施以強大魔法，夜空景象前所未有，催狂魔也會現身。



環球影城表示，當天活米村內也會有新魔法，遊客念咒語就會變出火花，揮舞魔杖天空就會下雪，每個人都可以走進JK羅琳筆下的魔法世界。



環球影城小小兵樂園也將在同一天開張，遊客可以一試新登場的「小小兵瘋狂乘車遊」，欣賞雷射投影出來的神偷格魯研究室，和小小兵一起感受時而暴衝，時而墜落的瘋狂感受。



今年日本樂園十分精采，名古屋樂高樂園將在4月1日開幕，是日本第3大戶外主題樂園，佔地9.3萬平方公尺，共分成6大園區，提供超過40個精彩又刺激的遊樂設施及表演。



其中園內有1700萬個樂高積木及1萬個樂高模型，還有2公尺高用樂高拼裝的名古屋城，預估會成為樂高迷最愛的打卡地標。



旅遊搜尋引擎KAYAK分析，4月和6月分別是前往名古屋和大阪的最佳時機，機票價格比最貴的月份省30%和42%，建議旅客把握機會，攻佔今年日本最夯的樂園。1060325