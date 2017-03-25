大陸廣州「從化市」一座正在興建的發電廠「廣州第七熱力發電廠」，今天上午八點多左右，傳出嚴重工安意外，工地裡一個作業平台，突然坍塌。在現場工人報警搶救後，目前已知至少造成九人死亡，兩人受傷。而工地相關人員，包括監工等，都已經被扣留，等待偵訊。



據報導，「廣州第七熱力發電廠」，主要要靠焚燒垃圾發電，第一期工程在去年十二月完工啟用。據瞭解，電廠第一期從開工興建到點火啟用，只花了一年時間，因此不少人都對工程品質「頗為擔憂」。



