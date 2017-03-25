香港朗豪坊一手扶梯突故障 八到九人輕傷中廣新聞網 (2017-03-25 18:10)
香港電台報導，香港旺角「朗豪坊」一處手扶電梯，下午突然發生故障，有多人從手扶電梯上摔下受傷。據到場處理的警方表示，傷者大約有八到九人，目前看來都只是輕傷。
而據當場的傷者表示，手扶梯走到一半，突然加快，有人在電梯上沒站穩，失足跌倒，結果在手扶梯上的人，就倒成一排。雖然初步看來，多半的民眾都是輕傷，但有一名男子，頭部受傷流血，較為嚴重。
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