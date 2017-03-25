記者張朝福／嘉義報導

2017嘉義花季今(25日)、明(26日)兩天上午9點到下午4點，在八掌溪右岸吳鳳堤防上熱鬧展開第一階段黃金風鈴木的賞花活動，現場手工藝市集以及因應花季的幸福小熊花藝裝置，吸引民眾到現場賞花、拍照打卡，加上午後浪漫的春日音樂會，嘉義市的幸福指數直線飆升，賞花民眾直呼「太浪漫了」!

嘉義市政府因應周休二日賞花人潮，特別借用立仁高中校地作為臨時停車場，有效緩解堤防旁巷道擁擠的車況，民眾趁著春天陽光明媚，全家大小一起帶出來賞花，連毛小孩也開心的跟著主人出遊。嘉義市市長徐醒哲表示，黃金風鈴花是嘉義市春天的第一波花海，雖然因為天氣變化，花期提早，現場的黃金花海不若盛開時的美麗，但現場規劃的活動，還是一樣精彩有趣；「尋覓花仙子」、「集客任務」等結合智慧科技，讓賞花活動增添一股時尚感。

花徑漫步逛市集，幸福小熊打卡最吸睛

交通觀光處表示，八掌溪畔的花況分成兩波，上周在河堤上的黃花盛開，現在則是靠近河岸邊的黃金接續開花，民眾現在賞花正是時候。現場的兩組幸福小熊花藝裝置是繼黃金花海之後最為吸睛的，民眾紛紛拍照、打卡，分享浪漫幸福。這兩天活動期間還有手工藝市集，25日下午2點舉辦的「花徑漫步-午後音樂會」，由嘉義大學打擊重奏團輕敲清脆悅耳的旋律，配上隨風搖曳的金黃色花朵，帶來清新舒爽的賞花氛圍，同時也是一場視覺與聽覺的饗宴。而百合弦樂團優美的樂音，更讓現場的浪漫氣氛絲絲入扣。

許多民眾參加「尋覓花仙子」活動，透過風鈴木花語「再回來的幸福」與美麗的花仙子相遇，只要上傳合影照片就能得到專屬的甜蜜祝福。第一波賞花活動也首次與i憩頭app智慧平台合作，民眾開啟app完成「集客送幸福任務」，還能獲得轉動幸福的限量風車，民眾賞花拿好禮，幸福滿分。

此次花季期間，民眾下載i憩頭app-找幸福旅行，造訪在地特色商家，創造出屬於你的嘉義之旅，以及「尋找花季知識王」活動，就有機會獲得立可拍、茶器組等十種幸福好禮。

交通觀光處表示，為了更精確掌握花期，將調整原訂5月21日的藍花楹賞花活動；下一波花季活動將於4月29日、30日於圓林仔社區及盧山橋防汛道路分別舉辦「花感生活-草地野餐音樂會」以及「花茶藝會-茶席體驗」，帶民眾一同在四月雪的油桐花下野餐，在紫色花海的藍花楹步道下品茶，享受生活的閒情雅逸。

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