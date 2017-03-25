港商場電梯故障 10多人受傷中央社 (2017-03-25 17:48)
（中央社記者張謙香港25日電）香港一個商場的扶手電梯下午發生故障，大批民眾從電梯倒下，造成10多人受輕傷。
香港電子媒體報導，這個扶手電梯位於九龍朗豪坊商場，下午4時左右，正在上升的扶手電梯突然加快速度，有傷者說其速度比平時快近2倍，之後再向後，不少人倒地受傷。
報導指出，受傷的人都是輕傷。1060325
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