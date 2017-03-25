（中央社記者陳葦庭台北25日電）有空服員在臉書爆料，指長榮航空擅自抽取組員公務信箱內的文件，形同偷竊。長榮航空回應，公務信箱內本來就不能有廣告或是外部單位文宣。



有空服員在臉書上爆料，指控長榮航空擅自將桃園市空服員職業工會投遞的會刊抽出，未經組員同意形同偷竊，拍下的影片中也可以清楚看到該名空服員和行政人員發生爭吵，表示已經將抽會刊的過程錄下。



對此，長榮航空回應，長榮航空提供每位空服員信箱是做為日常公務使用，未經公司同意不允許放置外部單位、廠商廣告文宣品，經管理部門發現或是組員反映，任何廣告宣傳單公司都會予以移除，此規定公司亦有發布公告通知。



長榮航空進一步說明，桃園市空服員職業工會屬於外部單位，本來就無權透過長榮公務信箱發送傳單，23日上午曾經放置過一次傳單，經部分空服員向管理單位反映後，公司派員將文宣收回並連繫桃園市空服員職業工會收回。



不過，長榮航空表示，儘管桃園市空服員職業工會於當天下午將文宣領回，但晚間8時又有會員未經同意將傳單投遞進組員信箱，因此才會循原則將其移除。



長榮航空強調，此舉並非針對工會，而是公司信箱不能作為外部單位使用，只要經員工反應，公司都會予以處理，許多學校或公司行號也有拒絕傳單發放的規定。



針對執行勤務工作人員被拍攝並PO上臉書「公審」，長榮航空也表示，未經當事人同意，拍攝及散播員工執行公務畫面，已嚴重侵害員工人格權，將協助員工採取必要行為以維護其權益。1060325