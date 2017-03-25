內蒙民宅瓦斯管道爆炸 整棟樓塌了中央社 (2017-03-25 17:30)
（中央社台北25日電）中國大陸內蒙古自治區包頭市土右旗溝門鎮北只圖村向陽小區一棟居民樓今天下午突然發生天然氣管道爆炸，連排建築中，其中一整棟樓完全塌陷。
大陸新浪網報導，事故發生在下午2時左右。當地政府正在積極組織救援，傷亡人數還不清楚，事故原因仍在進一步調查中。1060325
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