蕭萬長說明博鰲成果（3）中央社 (2017-03-25 17:30)
前副總統蕭萬長（右2）以兩岸共同市場基金會榮譽董事長身分，率團赴中國大陸海南省出席博鰲亞洲論壇2017年年會，與中國大陸國務院常務副總理張高麗、國務院台灣事務辦公室主任張志軍會面。他25日下午與兩岸共同市場基金會最高顧問錢復（右3）、董事長詹火生（右）出席記者會，說明這兩天會面談話內容與成果。中央社記者裴禛博鰲攝 106年3月25日
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