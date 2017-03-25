前副總統蕭萬長（圖）以兩岸共同市場基金會榮譽董事長身分，率團赴中國大陸海南省出席博鰲亞洲論壇2017年年會，與中國大陸國務院常務副總理張高麗、國務院台灣事務辦公室主任張志軍會面。他25日下午向媒體說明這兩天會面談話內容與成果。中央社記者裴禛博鰲攝 106年3月25日