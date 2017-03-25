加錯油怎麼辦？ 油品達人這麼說中央社 (2017-03-25 16:48)
（中央社記者黃麗芸台北25日電）開車最怕加錯油上路，需進廠維修、損失慘重。油品達人吳偉彥傳授補救心法，若當下發現加錯油時，切記千萬別發動引擎，立即將車移到維修廠進行換油、清洗以降低損害。
加錯油經驗不是人人有，可一旦發生就會讓車主損失慘重、捶心肝；面對迷糊老闆、站員或是分心的顧客，孰是孰非難解，但眼下先收拾殘局才是上策。
油品達人、中油公司油品行銷事業部台北營業處北區零售中心經理吳偉彥表示，若不幸發生這種狀況時，只要是當下發現加錯油，就千萬不要發動引擎，並立即透過拖吊或其他方式移車到維修廠，進行換油及油路清洗等補救作業，可將損害降至最低。
但若已是在路上行駛者，吳偉彥說，通常這時大多會發生引擎抖動或是停火狀況，不過狀況仍須視車種而定；此時就是立即停駛並讓引擎停止運作，再拖吊到維修廠進行檢修。
事前預防總比事後補救好，吳偉彥表示，加油站避免加錯油的措施就是土法煉鋼法，例如中油加油站的SOP（標準作業流程）就包括有「先詢問客戶加什麼油？」，而非引導式詢問「是否加95汽油？」，以避免雙方溝通誤會，且聽後還會再覆誦一次客戶的說法，接著才會詢問加油金額。
另外，像是加油車道辨識規劃、加油舉牌方式或在油箱蓋附近貼上使用油品貼紙，都是避免加錯油的配套措施。
吳偉彥說，最重要的就是雙方雙重確認加油訊息，「沒有特殊撇步，就是落實加油的SOP服務」。
談到加錯油的賠償問題，吳偉彥表示，這涉及到責任釐清問題，通常會透過保險公司進行專業認定及判定後，再視由加油方或顧客方負責（包括賠償金額）。1060325
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