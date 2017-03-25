國道收費7折 傍晚這些路段塞車中央社 (2017-03-25 16:19)
（中央社記者陳葦庭台北25日電）清明連假前一週末，交通部祭出國道7折優惠鼓勵民眾提前掃墓，預估今天下午4時至晚上7時，國1北上北斗至彰化系統路段、國5北上頭城至坪林可能塞車。
下週是清明連假，為鼓勵民眾提前掃墓分散車流，交通部今年祭出國道通行費7折優惠，高公局也表示，今天上午國1南下高架機場系統至楊梅、平面桃園至中壢轉接道、楊梅至新竹、彰化系統至埔鹽系統路段塞車。
另外，國3南下中和至龍潭、快官至霧峰路段；國5南下石碇至坪林路段時速也都低於40公里，一直到午後才紓解，但根據高公局即時路況資訊系統，截至下午3時30分，國5北上宜蘭到坪林、國1南下台中系統到大雅仍車多壅塞。
高公局分析，今天全天交通量為110百萬車公里；台北高雄雙向可維持在4.3小時內，為不塞車時段的1.4倍，預估下午4時至晚上7時國1北上北斗至彰化系統路段、國5北上頭城至坪林可能塞車，提醒用路人改走替代道路。1060325
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