圖說:永瀨正敏分享他在青森縣拍攝照片。(記者方雯玲攝)

欣傳媒 | 記者方雯玲報導

為讓台灣民眾能夠更深度感受日本各地的豐富魅力，公益財團法人日本台灣交流協會於今明兩日(3月25日星期六起至26日星期天止)，假華山1914文化創意產業園區中4B館舉辦「多彩日本」活動，開幕典禮特別邀請《KANO》鐵血教頭永瀨正敏現身，並參加「永瀨正敏談話秀」，分享他自己的旅遊觀點與經驗，希望帶給台灣民眾更多靈感！

出身於宮崎縣的永瀨正敏表示，因為拍片的關係，有機會走訪許多地方，他喜歡的地區以風光較為純樸的日本地方城市為主，例如九州、瀨戶內、青森等地，他認為，到九州至少要花一星期，但如果要深入，甚至兩、三星期以上都不夠。

永瀨正敏除了是演員，也是攝影家，曾出版攝影作品集，因此也在日本各地拍攝許多照片，日本地方城市的自然美景、人文風采、祭典活動等，都是他所喜愛的素材，他在談話秀中，也秀出這些精采照片。

永瀨正敏也專程準備了兩只他所收藏的漆器與陶瓷工藝品，它們都是九州工藝家的作品，陶瓷杯的創作者也是宮崎人，因為有段時間，宮崎有疫情，經濟大受影響，除了喜愛之外，他也本著一種支持故鄉藝術家的心情而收藏。他相當鼓勵台灣民眾，到訪日本有機會的話，不妨多欣賞、接觸這些工藝品，獲取美感經驗、深入認識日本文化。

這次「多彩日本 讓您體會地方之美」活動，即集合了日本20個縣市的日本酒、美食、工藝、文化資訊，甚至設有日本酒試飲區、熊本縣的山鹿燈籠舞服裝體驗區，讓民眾可以換裝拍照，上傳到自己的臉書或IG留念。

兩天展期內，地方工藝與傳統藝能表驗定時展出，例如熊本縣的「CHIKAKEN工作坊」將與來場者一同製作「竹節燈」，栃木縣出身的草木染師西形彩庵的Live Show，大分縣的博如源流太鼓表演等。凡填寫問券即可參加抽獎活動，入場完全免費，讓民眾將能從各種角度，發掘日本的全新魅力。

「多彩日本 讓您體會! 地方之美」

時間 ：2017年3月25日(六)～3月26日(日)

地點 ：華山1914文化創意產業園區 中4B館

體驗內容：東北、九州為首的日本各地特產品、日本酒展示、試飲等，以及各項舞台表演

開放時間：2017年3月25日(六) 11:00-19:00

2017年3月26日(日) 11:00-19:00