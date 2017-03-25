教育部特色大學計畫成果發表「史馬特講˙新創」



(中央社訊息服務20170325 15:17:52)教育部智慧生活創新創業特色大學推動計畫25日在花博公園流行館舉辦「105年度計畫成果發表會」，展現智慧生活創新創業特色大學7所大學過去一年來豐碩的執行成果，邀請唐鳳政委、海洋大學張清風校長、臺灣大學葉丙成教授等23位跨領域創新創業先鋒「講˙新創」，分享跨領域人才培育的新領悟。 行政院數位政務委員唐鳳透過影音分享他的看法，他把不同領域的學門比喻成星座，認為「Smart University」應該提供一個完整星座圖的羅盤給學生，從學生的角度看出去，可以知道每一個星星能夠給他什麼、學到什麼、跟誰連結等等，在這樣學術的網絡堶情A可以跟公民社會、企業再進一步連結。「Smart University」不只是侷限在一個特定的地方或是一段特定的時間，應該是一系列人跟人連結，但是我們把連結的承續放在所有人都看得到的位置上，用一個開放的方式提供給大家，只有這樣才能讓任何學習階段的人在挑到感興趣題目的時候，都能夠連結到跟他有意義產生連結的社群。 中央大學學習科技研究中心主任楊鎮華表示，Smart University未必是高科技或是擁有很多資源，而是以學習者的角度出發，用smart的方法學習，學校應該培養學生成為smart的學習者，具備面對21世紀問題解決的能力。 海洋大學校長張清風指出，未來的世界是多變且快速變動的時代，是全球化、數位化且具開創性的時代，面對未知的未來，應該培養具開創及調適能力的人才，要能夠連結在地、連結國際、連結未來，還要有跨界、跨領域及創新的能力。在這個數位化的時代，應該終身學習，不需要再想要把所有的東西都塞進腦中，填鴨式的學習，要多思考、要有開創式的想法，培育具備創意、創新、創業等三創能力的未來人才，是大學重要的責任。 臺大電機系葉丙成教授強調，學生能否學好在於他有沒有動機想要學，所以怎麼樣找到機會，方法，把學生的動機誘發起來，對於教學來講是一個重要的關鍵。現在年輕人，小朋友，從小就玩很多遊戲，所以把遊戲和教育結合應該會是很有趣、很迷人的一件事。 葉教授指出，翻轉教育另一個層次，要改變整個思維，不要再幫孩子準備好才讓他上戰場，應該要讓孩子看到戰場，先讓他上戰場，讓他知道自己不足，他才會學，才有動機想投入，如果沒有動機，他很難學下去，怎麼製造動機，先讓他看見戰場，然後再回過頭來讓他準備他需要的，大學應該要思考怎樣去創造這樣的循環，是一個很重要的事情。 計畫主持人周素卿教授表示，面對少子化、高齡化、全球化、數位化、全球暖化之「五化」挑戰，教育部推出智慧生活創新創業特色大學推動計畫，由國立臺灣海洋大學、政治大學、長庚大學、修平科技大學、長榮大學、高雄醫學大學、高雄海洋科技大學等七所大學組成「史馬特大學」，發揮各校特色與專長，培育具有創新創業能力跨領域的未來人才。 特別以「Smart Land 史馬特展•新境」呈現大學實踐社會責任的年度成果。各特色大學師生和居民共同將地方做為「生活實驗室」，以在地議題為設計方向，導入學校在農漁業、生態、文化和醫療照護等領域的專業和科技量能。不僅學生發揮所學，成為能夠迎接挑戰，具有創新創業能力的未來人才，更讓大學和地方共學、共好，實踐大學社會責任。 從校內到場域，從創新到創業，從科技到人文，7所特色大學不只靜態呈現年度成果，更要帶你一起互動體驗，感受史馬特大學的翻轉魅力。以每個人心目中理想的大學為主軸，展現邁向未來開放大學、開放創新的趨勢，並以現今年輕人活動與創意，搭配大學擁有的專業知識來協同合作、在地深耕創造價值。 海洋大學把整個漁村景緻搬到會場，現場還有師生開發的石花凍、石花凍麵條、石花菜面膜體驗；修平科大則呈現臺中外埔麥田收成的意象，展示無人趕鳥機的效果；高海科大則展示小琉球珊瑚生態復育的成果；長榮大學搬來荔枝園堛瑰\桌，展現在地小農的產品；高醫大將展場布置成日照中心；長庚大學展示醫療輔具；政大則透過VR展現在臺灣的東南亞文化。



訊息來源：國立台灣海洋大學



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