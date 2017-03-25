雲科大第26屆全校師生運動會熱鬧登場



(中央社訊息服務20170325 15:17:25)雲林科技大學楊能舒校長自今年2月上任後，重視師生運動風氣，鼓勵教職員工參與增進體能課程，目前已有員工參加每週一次的有氧舞蹈課程，而今年運動會學生的報名人數比去年增加200餘名參加。 雲科大第26屆全校師生運動會於25日上午8時舉行，由新任副校長方國定主持，並有校友回娘家共襄盛舉。活動當日運動員進場儀式--學校行政聯隊、工程學院系所、管理學院系所、設計學院系所、人文科學學院系所等師生團隊依序進場，並由競技啦啦隊及中華武藝社的精彩表演為運動會揭開序幕。 競賽項目分為學生組、教職員工組，比賽項目包括徑賽、田賽、團體大隊接力、主管400公尺競走、團體(趣味)競賽等。該校運動會除了傳統運動比賽項目外，在趣味競賽中引進「翻滾吧！孩子」、「奔跑中的毛毛蟲」及「滾滾向前」等新穎的競賽項目，為該校運動會增添不少歡樂。 運動會當日下午2時在田徑場舉辦學生男、女拔河決賽及學生男、女生組大隊接力賽；參賽學生於接力賽決賽中全力以赴，現場熱血與緊張的氣氛，將賽會帶到最高潮。本次運動會閉幕式由楊能舒校長主持，於下午4時圓滿順利落幕。



圖說: 雲科大第26屆全校師生運動會-運動員進場



訊息來源：國立雲林科技大學



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