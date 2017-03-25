▲韓國觀光公社台北支社與首都圈三大地方政府公同舉辦「京畿-仁川-首爾自由行宣傳說明會」。（圖／記者陳致宇攝）

想要知道最新、最好玩的韓國旅遊資訊，以及最優惠的旅遊好康，韓國觀光公社台北支社與首都圈三大地方政府公同舉辦「京畿-仁川-首爾自由行宣傳說明會」今（25）日登場，要教大家如何以自由行的方式，跟著當紅韓劇《孤獨又燦爛的神-鬼怪》暢遊韓國最新景點，現場還有旅遊業者推出超殺優惠，首爾五日自由行含稅價萬元有找。

▲「京畿-仁川-首爾自由行宣傳說明會」限量300個名額開放報名24小時內通通被預約一空。（圖／記者陳致宇攝）

今日舉辦「京畿-仁川-首爾自由行宣傳說明會」，限量300個名額開放報名24小時內通通被預約一空，滿滿人潮湧入說明會現場。除了介紹京畿道、仁川與首爾三個地區旅遊資訊外，還有專業彩妝老師說明2017韓國美妝趨勢；旅遊節目《食尚玩家》主持人莎莎和林立雯，也到現場與大家分享韓國旅遊的私房旅遊路線，及最夯韓劇《孤獨又燦爛的神-鬼怪》拍攝景點。

▲現場提供各式各樣的旅遊資訊。（圖／記者陳致宇攝）

▲韓紙工藝DIY。（圖／記者陳致宇攝）

一旁還有準備「韓流體驗館」，開放民眾免費自由參加，現場提供韓服試穿、韓國傳統遊戲體驗、韓紙工藝DIY、鬼怪經典場景三大拍照區及旅遊諮詢區，並設有集章活動，完成集章者即可兌換限量好禮。

▲韓流體驗館提供韓服試穿，還可以在鬼怪經典場景拍照。（圖／記者陳致宇攝）

此外，旅遊業者也推出超殺優惠，易飛網限定推出首爾五日自由行，含稅價9,888元起，另外加碼贈送T-MONEY交通卡及自由行手冊，限3月31日前直接電話訂購才享有優惠（02-77250800分機3304）；吉第旅遊推出韓劇朝聖之旅，六日自由行未稅價9,999元起，另外加送一日市區導覽，暢遊《太陽的後裔》、《擋不住的雲畫之戀》、《藍色大海的傳說》等知名韓劇拍攝景點。

KKDAY也推出票券優惠，國人最愛的愛寶樂園，3月26日前上網訂購，結帳輸入優惠代碼「EVERLAND」即享95折優惠；其他指定商品，3月31日前輸入優惠代碼「94KOREA」也有95折優惠，購買票券及行程限定於6月30日前出發使用。