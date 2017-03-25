（中央社台北25日電）中國大陸廣東省廣州市一座興建中的發電廠今天發生施工平台坍塌事故，造成9死2傷。涉事相關人員已被留置，相關單位正在調查事故原因。



綜合星島頭條網等港媒報導，事發的廣州第七熱力發電廠位於廣州從化區鰲頭鎮潭口村，施工地點的一個作業平台上午8時左右突然坍塌，造成至少9人死亡，2人受傷。



涉事相關人員已被留置，調查工作仍在進行。



2016年11月24日，江西省宜春市豐城發電廠三期擴建工程也發生嚴重工安意外。當時冷卻塔施工平台倒塌，造成橫板混凝土通道坍塌，造成造成74人死亡，2人受傷。1060325