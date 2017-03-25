亞洲旅遊地點遊客最滿意獎 台灣獲提名中央社 (2017-03-25 14:44)
（中央社記者曹宇帆洛杉磯24日專電）由TravelAge West雜誌所舉辦的2017 WAVE頒獎典禮，三月份公布各獎項入圍名單，交通部觀光局宣布台灣獲得亞洲旅遊地點遊客最高滿意度獎項提名。
45年來TravelAge West雜誌提供許多旅遊趨勢與觀光市場資訊給美國西岸的旅行業者，它的報導一直相當受到業界的信賴。
能獲得專業的肯定，是令人雀躍的好消息，接下來開放民眾票選決定誰是最後的贏家，票選活動從3月27日到4月30日，歡迎大家上網www.travelagewest.com/WAVE/Vote投台灣一票，讓更多國際人士看到台灣的美。
TravelAge West WAVE獎項的入圍者是由TravelAgeWest雜誌總編輯夏皮洛（Ken Shapiro）領導的編輯團隊，審核超過數百個跟旅遊相關的服務與產品，綜合編輯團親身的旅遊體驗，經激烈評選每個獎項選定5個入圍者。
台灣能夠獲得亞洲區最高遊客滿意度獎的提名，實屬光榮。1060325
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