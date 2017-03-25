新北市府捷運局長趙紹廉（圖）表示，所提8項軌道運輸計畫都未被行政院納入前瞻基礎建設計畫，對此深感遺憾。因涉及服務台北、新北、基隆、桃園約900萬民眾，盼行政院重新考量納入政策。（捷運局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 106年3月25日