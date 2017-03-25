新北市政府發言人新聞局長張其強（右）25日說，交通部次長王國材對外稱「新北市未主動爭取台北捷運南環、北環、萬大中和樹林延伸線與汐止民生線」的說法，根本是「睜眼說瞎話」。中央社記者黃旭昇新北市攝 106年3月25日