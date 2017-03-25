張志軍宴請蕭萬長博鰲團（1）中央社 (2017-03-25 13:50)
博鰲亞洲論壇2017年年會23至26日舉行，前副總統蕭萬長（右2）以兩岸共同市場基金會榮譽董事長身分出席，中國大陸國務院台灣事務辦公室主任張志軍（左2）25日在博鰲東嶼島大酒店設宴款待台灣團一行，雙方舉杯敬酒致意。中央社記者裴禛攝 106年3月25日
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