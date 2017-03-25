2017全國文化會議分區論壇起跑 各界齊聚屏東凝聚文化共識



(中央社訊息服務20170325 11:41:41)繼2002年召開第三屆全國文化會議後，文化部再度於2017年以「21世紀臺灣文化總體營造」為主軸召開全國文化會議，首場分區論壇3月25日於屏東菸葉廠起跑，鄭麗君部長、屏東縣潘孟安縣長與各界人士蒞臨會場，討論文化政策的重要議題，作為後續編撰「文化白皮書」與推動「文化基本法」立法的重要參考依據。



文化部鄭麗君部長表示距離上次召開全國文化會議已有15年之久，因應21世紀新時代的到來，更應該具備新思維，也就是從「拼經濟」變成「拼文化」，透過軟實力的呈現突破當前發展困境，讓臺灣經濟成功轉型。本屆全國文化會議分區論壇從3月至6月陸續在全國北中南東等地辦理，這不是大拜拜的形式，而是透過全民參與政策討論，凝聚共識，作為後續編撰「文化白皮書」與推動「文化基本法」立法的參考依據，未來也會設置常態性的公共論壇，落實文化公民、審議思維、公共參與、多樣平權、協力治理的理念。



屏東縣潘孟安縣長以地主身分歡迎文化部與全國文化界人士，潘縣長表示屏東擁有豐富的文化底蘊與多樣族群生活，但過去交通未能平權，許多人不易到達，他在擔任立委時曾質詢一位上任兩年的文建會主委是否有來過屏東，主委表示還沒來過，而鄭部長上任後至少來過屏東三次，了解在地的文化發展情況與傾聽地方需求，未來的屏東菸葉廠活化利用、紙漿廠、勝利崇仁園區經營、石板屋文化廊道、牡丹社事件歷史廊道等，都需要文化部及文化界的支持，共同完成「屏東文化復興」的願景。



全國文化會議執行單位國立臺灣藝術大學與臺灣文化政策研究學會表示12場分區論壇、3場離島論壇、青年論壇以及9月2日至3日的全國文化會議，將討論六大文化政策議題，包括：A.推動文化治理變革與組織再造（文化民主力）、B.支持藝文創作自由與培植美感素養（文化創造力）、C.文化保存與扎根、連結土地與人民歷史記憶（文化生命力）、D.文化經濟與文創產業生態體系的永續（文化永續力）、E.促進文化多樣發展與交流（文化包容力）、F.開展文化未來、人文科技與跨界融合（文化超越力）等，設置專屬網站讓民眾瞭解會議最新進度與線上發聲，由下而上參與文化政策之形塑，落實公民文化權利。



訊息來源：屏東縣政府



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