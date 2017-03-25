中華民國駐尼加拉瓜大使館見證尼加拉瓜美洲學院大學加入國合會資助之「技職教育優惠助學貸款基金」



(中央社訊息服務20170325 10:19:44)中華民國駐尼加拉瓜大使館於尼國當地時間3月23日中午見證尼加拉瓜美洲學院大學(UAC)加入財團法人國際合作發展基金會所資助之「技職教育優惠助學貸款基金」。簽約儀式在該基金之共同資助機構中美洲經濟整合銀行(BCIE)駐尼加拉瓜辦公室舉行，由BCIE尼國董事Silvio Conrado與UAC大學校長Maurico Herdocia簽署，駐尼大使莊哲銘見證，使館同仁、BCIE官員及UAC主管觀禮。



「技職教育優惠助學貸款基金」始於2007年12月，由國合會與BCIE各挹注200萬美元提供中美洲國家技職教育及大學學生助學貸款，由BCIE專責管理及運作。該項基金經多年運用，累計動支金額已超過500萬美元，中美洲各國有24所大學簽約，計有469名學生申請，尼加拉瓜有12所大學，311名大學生申請助學貸款。



Conrado董事及UAC Herdocia在儀式致詞時異口同聲表示，台灣缺乏天然資源，但透過教育培育無數人才，為國家發展注入動力，成為經濟大國，此方面之經驗值得中美洲各國學習。彼等也特別感謝我國政府資助本項計畫，Conrado更表示自從台灣加入BCIE後，使該銀行能夠對中美洲各國提供國家建設所需的融資。



訊息來源：駐尼加拉瓜大館新聞稿



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