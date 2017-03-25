世界3大料理名校來台招生 55所海內外學校齊聚開平餐飲



(中央社訊息服務20170325 10:19:12)文華東方 Jamie's Italian首次參展 君悅酒店 亞都麗緻搶先預約人才



順應國際化趨勢以及餐旅學子的需求，開平餐飲學校於3/24起舉辦一系列「生涯規劃博覽會」，涵蓋美國、日本、新加坡、瑞士、英國等國家，共囊括37所國內大專院校、16間國外學校代辦中心、2所國外學校，及21間知名餐飲業者，提供學生獲得就業和升學俱進的學習機會與多元資訊管道，同時下周五(3/31)更舉辦升學講座，邀請國內餐旅學校及國外知名學府代辦中心、開平餐飲畢業校友演講，向學生、家長分享升學及海外留學經驗。



今天即為系列活動中的海內外升學博覽會，除了為應屆畢業生提供提升專業能力的資訊，也觀察到畢業校友在從事餐飲工作一陣子後，決定到海外充電，同時尋求更好的發展和工作機會，朝國際就業市場發展，今年共有輔仁大學、銘傳大學、醒吾科技大學、經國管理暨健康學院、景文科技大學等知名餐旅大專院校，還有代辦美國強生威爾斯大學、美國廚藝學院、法國艾倫杜卡斯廚藝學院等中心參加，更有名列世界三大料理專門名校之一的日本辻調理師專門學校，及上海工商職業技術學院PICH餐旅服務學院，跨海來開平餐飲招生，現場除了高三學生積極詢問外，也有不少校友特地前來了解海外留學相關資訊。



值得一提的是，今年特地獨立在下周二(3/28)舉辦「就業博覽會」，吸引台北君悅酒店、台北亞都麗緻大飯店、欣葉國際餐飲集團、香港商赫士盟食品企業有限公司、台北晶華酒店、大葉集團、維多麗亞酒店Grand Victoria Hotel等知名業者來校提早預約人才，台北文華東方酒店、Jamie's Italian信義店更首度參與開平餐飲的「就業博覽會」。負責此次活動的公關接待組組長賀瑜，本身就是應屆畢業的高三生，他表示：「學校鼓勵學生延後升學，可先到業界體驗再決定是否升學，因此大多數的學生，包括我在內都很想多了解未來餐飲界現況，而此次博覽會活動不但薪資透明化，也於現場直接開放徵才，除了可以面對面直接認識產業，了解職場發展趨勢，在互動過程中也更能清楚就業趨勢及未來生涯規劃。」



開平餐飲學校舉辦「生涯規劃博覽會」已逾9年，每年定期舉辦相關活動，除了提供應屆畢業生更詳盡的升學或就業資訊，也提供畢業校友一個有更好工作機會，朝國際就業市場發展的管道，同時，讓開平餐飲高三學生負責籌辦博覽會，讓學生可以從中學習到企劃、統籌、聯繫等各方面的能力，將學習融入專案之中，培育學生可用於未來社會的能力。



訊息來源：台北市私立開平餐飲學校



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