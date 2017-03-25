第39屆金穗獎頒獎典禮破歷屆規模 《我和我的T媽媽》、《野潮》獲首獎



(中央社訊息服務20170325 10:18:46)鼓勵新銳影像工作者金穗獎頒獎典禮今晚（3/24）於中和四號公園文創演藝廳舉行，典禮也邀請多位電影圈重量級嘉賓，和再次攜手主持的蔡燦得、楊達敬，一同揭曉得獎名單。典禮一共頒發26個獎項，一般類首獎由《我和我的T媽媽》獲得；學生類首獎由《野潮》獲得。其中演出短片《母親節快樂》的小童星于卉喬，也獲頒最佳個人表現獎。 一般類首獎《我和我的T媽媽》由黃惠偵執導，同時也是二月份甫得柏林影展泰迪熊最佳紀錄片獎《日常對話》的短片版。《我和我的T媽媽》在決審階段獲得評審們壓倒性的支持，作品不僅符合時代精神面，親情的對話與同為母親視角的溫柔和解，更是真摯動人。黃惠偵帶著女兒從拍片到領獎，女兒也發表了她的得獎感言：「謝謝你們喜歡我的電影。」；學生組的首獎則由《野潮》獲得，評審稱讚此片劇情與場景的融合度極高，美學的完整度也令人讚賞，創作的態度相當自覺與自信。值得一提的是年僅九歲的于卉喬（喬喬），也憑短片《母親節快樂》獲得學生組「個人單項表現獎」最佳演員的獎項，在片中飾演聽障孩童的喬喬，除去了聲音對白的幫助，純粹以肢體語言表情達意，以精彩的無聲表演呈現出劇中角色的豐富情感，令評審印象深刻。獲獎的喬喬上台領獎時說她手語學了一、兩天就學會，被主持人笑說只花一兩天就得到獎項。童真的發言逗樂全場。



表演節目邀請到歌手同時也是短片《七歲那年的初次見面》女主角管罄演唱電影組曲，管罄特別選唱三部電影主題曲，包含今年初兩部賀歲檔電影主題曲《52赫茲，我愛你》大世界小世界，以及《健忘村》凡人歌，炒熱現場氣氛。



本屆金穗獎不僅請來柴智屏、葉如芬等重量級監製，及作品質量俱佳、歷屆金穗獲獎的導演們擔任頒獎嘉賓，同時請到多位業界知名製片人錄製期許VCR，其中《海角七號》監製黃志明透過影片勉勵入圍者：「許多導演從金穗獎走向國際，（如李安）；或透過金穗獎得到更多拍攝機會，每個人得到的東西可能都不太一樣，但可以確定的是台灣有「金穗獎」是幸福的。」一席話搏得台下熱烈掌聲。



文化部政務次長丁曉菁特別出席典禮，對於所有入圍的短片都給予高度的肯定及期許，丁曉菁表示：「從這次的入圍影片中，可以看出台灣影視業真的人才濟濟，不僅作品題材多元、敘事風格多變，期待更多新血注入，讓金穗獎持續青春。」



除了本屆評審主席朱全斌教授領軍的評審團，本屆和金穗獎共同合作開閉幕片的公視節目部經理於蓓華也親臨現場一同參與典禮。



第39屆金穗獎頒獎典禮今年首度於中和四號公園文創演藝廳舉行，現場450個位子座無虛席，為歷年參與規模最大的一屆。除此之外本屆報名件數高達232件，線上報名件數更創下新高，充分顯示出台灣短片豐沛創作能量，且今年再次與friDay影音合作線上直播，讓典禮盛況沒有時差，傳遞給每位關心金穗獎的觀眾。



訊息來源：文化部



本文含多媒體檔 (Multimedia files included)：http://www.cna.com.tw/postwrite/Detail/210679.aspx