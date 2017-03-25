元培醫事科技大學國際學生學術研討會後學生會辦派對



(中央社訊息服務20170325 10:17:12)元培醫事科技大學國際學生學術論文研討會後下午六時為國際學生安排在富士森進行晚宴派對，元培學生會特為他們辦理社團熱舞社、街舞社、魔術社、琵琶演奏、團康遊戲等活動。國際學生們在派對中打成一片，十分盡興。



國際學生學術論文研討會在下午結束後，元培學生會特為參與國際學生學術論文研討會學生在富士森辦理一場輕鬆派對，同學們一面用餐，一面欣賞著元培社團的表演。



首先由街舞社表演，街舞社同學發揮他們平日喜愛街舞動作，大方表演，讓與會者都感受到他們街舞表演的熱情，接著由熱舞社兩組人馬表演不一樣的熱舞，讓氣氛達到最高點。



魔術社更不落人後，玩起上斷頭台，日本女生自告奮勇前往配合參與，問她怕嗎？她竟不害怕，魔術師也讓她安全下台。最後由同學彈奏琵琶，大家如詩如醉。



在團康活動中大家都打成一片，由陌生至熱情在一起，大家都十分開心。學生派隊在歡笑中完成。







訊息來源：元培醫事科技大學



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