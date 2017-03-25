日本太陽照服公司將提供元培同學獎學金至日本學習社會福祉師



(中央社訊息服務20170325 10:13:56)日本太陽照服股份有限公司與元培醫事科技大學簽約合作，該公司社長安藤政弘表示，同學有需要至日本學習社會福祉師，將提供日幣200萬獎學金，在日本學習兩年拿到執照，再至公司服務。



日本太陽照服股份有限公司社長安藤政弘今（24）日下午至元培醫事科技大學與校長林志城、講座教授邱文達、董事會執行董事蔡雅賢、國際長黃曉令等研商雙方未來進一歩合作事宜，該公司表示，他們可以提供日幣200萬獎學金，同時在每週在公司工讀28小時做為生活費，在日本學習兩年拿到執照，再至公司服務。



至於詳細說明會，該公司安藤社長有員工二人都在台北，屆時將可以辦理說明會，讓同學更為了解。



林校長表示，學校與日本餐飲等單位實習機構至日本學習，都是半年至一年，且日本機構並支付薪水。目前日本太陽照護公司在台北林口、龍潭等地都有公司投資做長照工作，不妨也可以至學校附近進行一個建設長照設施，學校同學學習照護者前往實習等都對雙方更有利。



安藤政弘表示，該公司在日本仙台及山形縣設置長照、失智照護及醫療診所等三方面，同時也在越南培育照護人才等，以提升照護概念。目前台灣對於長期照護方面由1.0至2.0，在照護人力相當欠缺，且機構也不多，使用外勞在素質上也低，因此若在此方面要提升，除了培育照護人才，而且台灣父母觀念也要改變，不宜停留在以前觀念，讓孩子能學習新的照護概念。



安藤政弘為學生以日本企業觀點分析台灣長期照護之發展重點，提出亞洲國家人口老化速度特別快與歐洲比，更是驚人，因此長照方面需求更多與大，如何能提供老人在安全舒適環境下安老是未來趨勢。







訊息來源：元培醫事科技大學



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