日本太陽照服公司將提供元培同學獎學金至日本學習社會福祉師中央社 (2017-03-25 10:14)
日本太陽照服公司將提供元培同學獎學金至日本學習社會福祉師
(中央社訊息服務20170325 10:13:56)日本太陽照服股份有限公司與元培醫事科技大學簽約合作，該公司社長安藤政弘表示，同學有需要至日本學習社會福祉師，將提供日幣200萬獎學金，在日本學習兩年拿到執照，再至公司服務。
日本太陽照服股份有限公司社長安藤政弘今（24）日下午至元培醫事科技大學與校長林志城、講座教授邱文達、董事會執行董事蔡雅賢、國際長黃曉令等研商雙方未來進一歩合作事宜，該公司表示，他們可以提供日幣200萬獎學金，同時在每週在公司工讀28小時做為生活費，在日本學習兩年拿到執照，再至公司服務。
至於詳細說明會，該公司安藤社長有員工二人都在台北，屆時將可以辦理說明會，讓同學更為了解。
林校長表示，學校與日本餐飲等單位實習機構至日本學習，都是半年至一年，且日本機構並支付薪水。目前日本太陽照護公司在台北林口、龍潭等地都有公司投資做長照工作，不妨也可以至學校附近進行一個建設長照設施，學校同學學習照護者前往實習等都對雙方更有利。
安藤政弘表示，該公司在日本仙台及山形縣設置長照、失智照護及醫療診所等三方面，同時也在越南培育照護人才等，以提升照護概念。目前台灣對於長期照護方面由1.0至2.0，在照護人力相當欠缺，且機構也不多，使用外勞在素質上也低，因此若在此方面要提升，除了培育照護人才，而且台灣父母觀念也要改變，不宜停留在以前觀念，讓孩子能學習新的照護概念。
安藤政弘為學生以日本企業觀點分析台灣長期照護之發展重點，提出亞洲國家人口老化速度特別快與歐洲比，更是驚人，因此長照方面需求更多與大，如何能提供老人在安全舒適環境下安老是未來趨勢。
訊息來源：元培醫事科技大學
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