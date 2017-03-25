陳香伶：台灣藝術家應務實面對大國崛起



(中央社訊息服務20170325 10:13:14)台灣藝術股份有限公司（8479）台灣藝術股份有限公司（8479）、台灣藝術研究院、中國嘉德藝術中心於2月18日聯合主辦「台灣之美•嘉德論壇」，探討如何推動和深化兩岸文化藝術交流，讓大陸重新認識台灣現當代藝術，也讓台灣對嘉德藝術中心有更進一步瞭解，以匯聚資源、融合發展，共同探索兩岸藝術品市場共贏模式。以下為論壇與談人台南應用科技大學美術系助理教授陳香伶發言要點摘錄：



「今天我是抱著學習的心態而來，聆聽寇勤總裁演講大陸拍賣市場現況和前輩教授們的一席話有如上了寶貴一課。教授提及的台灣藝術史演變，自己也曾參與其中，在台灣師大美術系求學時，幾位老師都是受日治時代印象派教育的影響，將近三十年前的藝術教育環境封閉，老師所教的大多是以寫實繪畫為主，因此當時本人亦以寫實題材為創作主題。



當時思考畢業後念研究所或是選擇出國深造，因為自己從小就非常嚮往巴黎的藝術學習環境，但法文並沒有那麼容易精通，法國生活費也高，於是改變主意，選擇到美國紐約念書，一到那個環境就受到莫大的衝擊，深刻感受到世界藝術之都的包容與廣博，讓我頓時打開了封閉的藝術視野。紐約時期以寫實觀念來畫抽象，卻被指導教授直言批評，後來聽從其建議放下傳統藝術教育的包袱，把所有寫實的觀念全都拋諸腦後，自此繪畫風格有了不同於以往的新風貌。



學成歸國後，深刻感受到寫實繪畫仍是潛藏內心深處的最愛，尤其我是在台灣的環境出生長大，生活的台南常可見許多古老物件，這些元素自然而然變成了我的創作語彙。近年來我的作品裡多見古老刺繡，在古代，女紅刺繡的能力是傳統價值觀評論女子的標準，我刻意藉由刺繡來突顯女性在威權下所受到的箝制束縛。畫面裡相互交映的枯骨、蝴蝶與花鳥刺繡圖騰則是生命與死亡的隱喻指涉。



台南應用科技大學美術系是我任教多年的學校，在這個環境裡接觸到許多有具有藝術天賦的學生，教學相長之下，也涵養了我的創作，近幾年也常帶學生參觀台灣北、中、南的藝術博覽會，讓學生及早面對瞭解當今台灣的藝術環境與生態。在資訊發達的現在，透過各種管道也開始大量接觸到中國大陸藝術家的作品，我開始思考為什麼他們可以這麼強，台灣藝術家幾乎被邊緣化，一些畫廊過去也有經營台灣藝術家的作品，但現在卻只願意賣大陸畫家的作品，再這樣下去，我們這些台灣藝術家會面臨前所未有的困境。



我常在課堂上告訴學生，如果堅持要當個藝術家，一定要培育自我的實力，因為未來的對手是在中國而不是台灣。其實台灣近幾年就有許多提供高額獎金的繪畫比賽鼓勵學生藝術創作，如台灣藝術研究院所舉辦的「台灣國展」就吸引許多有實力的年輕藝術家參與競賽。我在上課時也常會介紹中國大陸與台灣藝術家，讓學生去學習比較，一些學生就會把中國大陸的畫家當作學習標竿，上網去搜尋資訊，這也是在累積自我的實力與培養競爭能力。



當務之急對中國大陸藝術的蓬勃發展不該是畏懼排斥，應該以向其取經學習的心態面對，與其彼此交流，台灣有自己的優點特質以及文化水平，不該矮化自己，但面對全球化的競爭，中國是個可畏可敬的對手卻是不容爭辯的事實，「大國崛起」是我們台灣現今必須面臨的現實存在，如何讓台灣的藝術家不被邊緣化，甚至被世界看見，唯有理解、包容以及謙卑的學習才是現今台灣藝術的出路。」



論壇由台灣藝術研究院院長暨台灣研創藝術聯盟總召集人林富男、嘉德藝術中心總裁寇勤主持；出席者有台灣研創藝術聯盟高級顧問陳顯棟、副總召集人、台北教育大學人文藝術學院院長郭博州，正修科大時尚生活創意設計系副教授蔡獻友，台灣藝術大學美術學系所專任教授林偉民，中國文化大學美術系專任教授林金標，台灣藝術大學美術系兼任助理教授陶文岳，台灣藝術大學及台北藝術大學兼任副教授葉竹盛，台南應用科技大學美術系助理教授陳香伶等，中評社社長郭偉峰、中評智庫基金會執行長羅祥喜列席指導。



訊息來源：台灣藝術股份有限公司



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