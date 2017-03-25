南華大學校慶「星雲大師一筆字書法展」隆重登場



(中央社訊息服務20170325 10:12:17)南華大學於3月24日舉行「三好品牌•生命躍動」21週年校慶典禮，特別邀請嘉義縣副縣長吳芳銘、嘉義市洪文祥督學、外交部雲嘉南辦事處傅正綱處長蒞臨指導與勉勵，由佛光山開山寮特助暨本校副董事長慈惠法師代表創辦人暨董事長星雲大師蒞校勗勉師生，駐校董事覺禹法師、佛陀紀念館如常法師亦親臨指導。佛光會理事、校友總會理事長、產業諮詢顧問以及彰雲嘉南與高屏地區之高中職校長皆蒞臨共襄盛舉，來自蒙古共和國教育部官員也率33所高中校長蒞臨祝賀並簽署合作備忘錄，持續推展教育的合作。當天貴賓雲集，也一同見證南華大學豐碩的辦學績效與成果，也使得20週年校慶開幕典禮蓬蓽生輝。 南華大學校慶活動一大早由「三好路跑」活動開啟序幕，緊接登場的是享譽全國的「鼓王盃鼓藝大賽」，參賽隊伍來自全國各地國小，團體組22隊、個人組17位參賽，可說是全國最大型的國小鼓藝比賽，精彩的鼓王之爭也為校慶掀起另一波高潮。榮獲全球百大綠色大學的南華大學，校景優美也是攝影師喜愛的取景點，舉辦第三年的全國攝影大賽吸引不少攝影好手參賽，此次共有近150件作品角逐，獲獎作品也於校慶當天舉辦攝影展，讓大家一起透過鏡頭發現南華校園最美麗的一面。 來自蒙古共和國教育部官員率33所高中校長特別於校慶典禮上簽署合作備忘錄，將攜手跨國合作共同培育專業的國際人才。 為實踐大學社會責任，帶動地區繁榮與發展，特別聘邀16家企業負責人擔任產業諮詢顧問，並於校慶典禮上頒發聘書以強化產學連結。當天下午亦辦理「產學合作峰會」，邀請離鄉企業家談大學與在地產業連結。產學峰會引發在地企業対未來區域產業發展的熱烈討論，林校長希望結合產官學及民意力量成立推動小組常態性持續研議，並責成行政副校長兼產學合作及職涯發展處處長林辰璋極力推動。 南華大學校長林聰明表示，感謝創辦人星雲大師21年前集結眾人力量以「百萬人興學」創辦學校，近年來董事會亦不斷挹注經費建設學校軟硬體設施，提供師生多元且優質的教學與學習環境。新建教學大樓「中道樓」也於當天落成，設有藝術學院功能教室、展覽室及演藝廳等場地，將有助於提升學生的藝術涵養。林校長指出，日前該校再度獲教育部教學卓越計畫補助6千萬元，全國並列第三名；亦獲得全球百大綠色大學，更連續兩年榮獲生命教育特色學校等多項獎項，因此特別在校慶典禮將卓越的辦學績效呈獻給董事會，除了感謝董事會的支持，更感謝廣大功德主們的護持，將讓此份榮耀與大家分享，讓大家一起見證南華大學卓越的辦學與成長。林校長說，學校將持續秉持大師的辦學理念，並以「生命教育、環境永續、智慧創新、三好校園」作為發展方針，為社會培育更多優秀的人才。 嘉義縣副縣長吳芳銘對於南華大學重視品德教育，落實星雲大師提倡的「做好事、說好話、存好心」三好精神表示肯定，並讚許該校長期與社區及企業連結，在地方上可說是扮演相當重要的角色，也期許該校未來能與在地有更密切的連結，共創嘉義新時代。 南華大學副董事長慈惠法師表示，近年來在林聰明校長帶領下，該校辦學績效不僅蒸蒸日上，也成功樹立「三好品牌」。慈惠法師勉勵大家廣結善緣，與人結好緣與善緣，就會有好的因緣，凡事也就會順利，南華大學就是集結百萬人的善緣之下所創辦，未來該校將設置「百萬人興學園區」，並將功德主的芳名都刻名於碑牆上，藉以彰顯所有發心結緣建校功德主的護持恩德，同時也能作為師生休憩的地方，也提供社區民眾修身養性。慈惠法師特別勉勵大家一起許一個願，與人結一個善緣。 新建「中道樓」首場展覽在佛光山佛光緣美術館指導下，首度於校內舉辦「星雲大師一筆字書法展」，並於校慶當天進行剪綵開幕儀式，邀請南華大學副董事長慈惠法師、佛光山副住持也是該校教授慧開法師、佛陀紀念館館長如常法師、外交部雲嘉南辦事處傅正綱處長、大林鎮鎮民代表會陳政義主席、佛光會理事陳順章、救國團嘉義團委會黃國芳主委、中華兩岸文化藝術委員會李登元主任委員與林聰明校長、吳萬益副校長及林辰璋副校長等人一同進行剪綵，此展覽共展出星雲大師81幅書法真跡，相當珍貴。佛陀紀念館如常法師表示，星雲大師一筆字是緣於與信徒的結緣，多年前星雲大師罹患糖尿病後雙眼視力模糊，心裡想好要寫的字，必須一次完成，也因此每一幅字都是「用心」從頭到尾一筆完成，所以稱之為「一筆字」。如常法師提到，大師的字不僅融入佛教的弘法及藝術的內容，更能淨化人心，給予正面力量，全球巡迴至少25個國家，此次在南華大學登場將展至6月24日，歡迎社會大眾蒞臨參觀，從一筆字書法中可以感受到星雲大師提倡三好精神與人間佛教的理念，更兼具兼具教育與文化的意義。 南華大學21週年校慶活動熱鬧滾滾，3月25日將舉辦校慶系列活動「校友回娘家」，歡迎畢業校友回母校一起歡慶，並見證學校的成長。







訊息來源：南華大學



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