106年地方客家事務首長交流會議 李永得期發揮客家影響力傳揚客家語言文化



(中央社訊息服務20170325 10:11:37)為強化中央及地方政府之間的業務聯繫與經驗交流，「106年地方客家事務首長交流會議」今(24)日在新北市客家文化園區召開，客家委員會主任委員李永得親自參與開幕式及地方議題討論，期望各與會代表透過此會議相互交流及分享經驗，共同致力推動客家相關事務，讓客家語言及文化能永續傳承。



李主委在說明客家事務現況時首先指出，依據最新的「105年度全國客家人口暨語言基礎資料調查研究」發現，客家族群的自我認同已有顯著提升，這歸功於政府與民間共同努力的成果，不過客語流失的問題仍然存在，雖然流失率已有改善，但還有努力的空間。李主委強調，客語是客家文化的靈魂，沒有客語就沒有客家人，客家文化也會跟著消失，因此即使現今環境對少數語言發展狀況不太有利，客委會仍會盡全力為推動客語復甦而努力。



此外，李主委特別針對日前行政院通過的台三線相關預算提出說明，他表示82億多的預算中，有20億屬於前瞻基礎建設計畫之預算，另有50億左右屬於各部會提撥配合款項，因此不會為了推動台三線相關政策而影響客委會原定預算規劃。



最後，李主委在致詞中提到「都會客家」的概念，他表示比客家文化重點發展鄉鎮更難推動，所面臨的問題也不盡相同，但是李主委也在會議中承諾，客委會對各地的發展及推動一定一視同仁，更期許透過此次會議讓中央及各地方政府相互了解分享經驗，增加與各族群及相關單位的合作機會，共同發揮客家人的影響力，帶動客家整體發展。



為強化中央及地方政府間之合作關係，客委會邀集新北市、屏東縣、桃園市、臺北市、臺中市、高雄市、花蓮縣及臺南市等共計八個直轄市及縣（市）政府客家事務專責單位研商，決議每半年由上開地方機關輪流主辦「『地方』客家事務首長交流會議」。今(106)年首場交流會議由新北市政府客家事務局主辦，邀請全國直轄市、各縣市政府客家事務首長、客家文化重點發展區鄉(鎮、市、區)長、新北市客屬社團理事長及新北市技職學校相關科系師生等一百多人共同參加。 此次會議由客委會及新北市客務局就全國性客家政策及地方客家施政成果說明，並進行議題討論；議題聚焦於客家產業、觀光及語言傳承等內容，由各縣市首長及代表進行經驗分享與交流。



訊息來源：客家委員會



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