圖說:非洲多國兒童與居民持續因為乾旱、戰亂等因素承受著飢餓困境

欣傳媒 | 綜合報導

東非飢荒相關新聞自去年底即再度高頻率地躍上國際新聞頭條，近期各大國際組織更不斷呼籲各國政府及社會大眾及時投入救援。世界展望會亦發佈東部非洲四國緊急救援訊息：衣索比亞、索馬利亞、南蘇丹及肯亞進入最緊急需求狀態，因乾旱、衝突、政府治理不佳等多重因素，導致東非超過2,200萬人正處於糧食危機，並已有超過350萬名兒童嚴重營養不良。

倘若國際未立即行動、錯過最佳救援時機，數十萬東非人民在未來六個月恐將喪命，兒童與家庭也將落入難以想像的災難當中。在受戰亂影響地區的兒童，將陷入暴力、剝削與受虐的巨大風險中，而隨著人民離開寸草不生的社區尋找水與糧食，數百萬名兒童因此失學，他們可能與家人分離，受到傷害與暴力對待；世界展望會統計，目前已有880萬名兒童直接受影響而未能上學。台灣世界展望會呼籲國人積極捐款飢餓三十，投入刻不容緩的救援行動。

衣索比亞牧人的傷痛 畜牧發達地一個月內失去近萬頭牲畜

目前東非國家面臨缺糧困境的人數以衣索比亞最劇，約有560萬人處於糧食危機，其次則依序為南蘇丹490萬人、索馬利亞290萬人、肯亞270萬人。

衣索比亞目前面臨該國50年來最嚴重的旱災，放牧的居民自去年9月就開始有牧草與水源不足的狀況。因為2015至2016年聖嬰現象所引發的乾旱、連續雨季不穩，加上接踵而來的反聖嬰現象（La Ni＆ntilde;a）以及印度洋偶極振盪（Indian Ocean dipole, IOD）等氣候變遷現象的影響，更使衣索比亞南方雨季帶地區的旱象加倍嚴重。

29歲的羅洛‧古洛（Roro Gulo）住在首都阿迪斯阿貝巴（Addis Ababa）西南方750公里處的夕勒村（Sile Village），原本他牧有12頭牛，現在卻只剩下三頭。他絕望地說：「我在一個月內死了五頭牛和三隻小牛，再過幾天或幾小時，第六頭也將死去。剩下的牛隻早晚也會面臨一樣的命運。」

許多面臨如羅洛慘境的人帶他們的牛隻到市場上賣，但隻隻因缺水與食物而瘦弱不堪，沒有人敢買，牲畜的價格更是崩跌。一位育有八名子女的50歲父親表示：「我本來有56頭牛和35隻小牛，現在只剩14頭牛和四隻小牛，一天死掉一頭牛已經是司空見慣的事了，牠們死後連狗和禿鷹都不吃，更別說賣掉牠們＆hellip;＆hellip;。」

當地居民過去在附近的水池牧養牛隻，但因為乾旱他們得離家多日尋找水和牧草。郭薩‧鄔朵（Qoxa Udo）使勁著在乾涸的河邊挖掘著濕砂地，試著讓皮包骨的牛隻有些水喝，他說：「最終我們必定連這些（水）都沒有，除非有人介入並提出解決辦法，否則我們和我們的牛隻將一同死去。」

衣索比亞政府指出夕勒村所位於的貝納莎瑪區（Bena Tsemay District）上個月因缺糧已有約8,900隻牲畜死亡，而該區原應為畜牧資源發達之處；目前衣國有910萬人需要水資源暨衛生支持、190萬戶家庭需要畜牧協助。

世界展望會展開緊急救援 提供糧食、營養治療、水暨衛生等援助

針對東部非洲的糧荒，世界展望會已在衣索比亞12個受乾旱影響的地區提供104,305人糧食援助、4,324戶家庭種子、297,000人糧食安全與生計協助、73,400人教育與安全協助、49,200人健康與營養協助，以及預防與協助8,977戶有急性腹瀉風險的家庭，並提供123,180顆淨水碇。

在南蘇丹則積極協助衝突地區的兒童及其家人取得食物，並改善水資源及衛生以滿足流離失所營區中大量的需求，同時設立緊急廁所、發放衛生包等物資，並針對五歲以下兒童、孕婦與哺乳婦女提供健康與營養的協助，預防並減少兒童疾病與死亡情況。

在索馬利亞乾旱最嚴重的區域，世界展望會救援工作涵蓋營養、健康、水資源與衛生等，二月份已有763人獲行動健康團隊協助治療、1,200戶家庭獲得圍巾、上衣、毛毯等生活物資，並預計提供5,667戶家庭高能量餅乾。

而於肯亞則已在計畫區發放淨水碇，並於部份地區修復或建造水井、安排送水車、提供淨水器、提供學校水箱、集水器等，此外也至偏遠地區篩檢並找出營養不良兒童，針對輕微疾病和急性營養不良的兒童提供治療，期望在未來一年內幫助肯亞15個省份、共252,000名瀕臨飢餓致死的民眾。

邀請大眾即刻回應東非糧荒 為飢餓兒童帶來生存盼望

衣索比亞是台灣世界展望會第一個援外的國家。1984年的衣索比亞大飢荒，新聞畫面中骨瘦如柴的兒童在眾人心中烙下深刻印象；那一年也是台灣世界展望會正式由受助國轉型為資助國的前一年。縱然當時台灣社會尚不如今日富裕，國人卻在承接國際協助多年之後，透過台灣世界展望會「愛的麵包」捐款，將曾領受的愛傳至衣索比亞，自此展開國人與台灣世界展望會一同援外的愛心歷程。

多年來，非洲多國兒童與居民持續因為乾旱、戰亂等因素承受著飢餓困境，然而這些年間的台灣愛心，卻幫助衣索比亞及非洲各國兒童走過最艱難的時刻，得以享有生存、長大的機會。社區也因台灣世界展望會於當地的服務工作有了轉變，這樣的愛心支持直至今日仍未中斷。

台灣世界展望會邀請全台民眾加入救援東非糧荒的行列，捐款支持飢餓三十，透過展望會在衣索比亞、南蘇丹、索馬利亞、肯亞進行的糧食援助、營養治療、物資發放、生計、水資源暨衛生等服務工作，幫助面臨飢餓的兒童及人民獲得生存盼望。並邀請各界報名參加7月15~16日於全台一場三地舉辦的飢餓勇士大會師，以實際體驗行動，為最脆弱的兒童發聲。