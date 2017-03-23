江蘇省連雲港市公安局近日對外透露，「9？22」侵犯公民個人信息案成功告破，現已抓獲犯罪嫌疑人22名，繳獲公民信息300餘萬條，存儲量達1.7T。



在案件的研判和偵辦過程中，警方還發現犯罪嫌疑人利用非法取得的公民個人信息資料，在「滴滴出行」等平台進行刷單套現詐騙。滴滴方面和當地警方組成警企聯合打擊小組，一舉將案件偵破。



公民個人信息泄露讓不法分子鑽空子



據了解，2016年3月至10月間，山西籍犯罪嫌疑人呂某某，利用非法購買的駕駛員、車輛信息實施詐騙，註冊「滴滴打車」司機，套取滴滴平台補貼一百余萬元；浙江籍犯罪嫌疑人林某某利用非法購買的駕駛員、車輛信息，代不具備車主資質的人進行虛假註冊，非法牟利三百余萬元。這也是利用公民個人信息衍生出的新型網路犯罪手法。



本案偵破的過程中，掌握到犯罪嫌疑人的相關線索后，滴滴與連雲港市公安局設立警企聯合打擊小組。滴滴在不斷打擊刷單行為的過程中，發現涉案人員有大量購買公民個人信息的情況，這和連雲港公安提供的信息吻合。隨後，雙方匯總數據，再次梳理案情，分析數萬組被販賣的公民個人信息註冊的賬號及其刷單的過程和資金流向，掌握犯罪嫌疑人非法獲利的證據，一舉將案件偵破。



除了已經抓獲的相關犯罪嫌疑人之外，全國各地的100餘名涉案嫌疑人情報資料已上報公安部，由人員歸屬地公安機關實施抓捕。



據連雲港市公安局網安支隊案件查處大隊大隊長李東澤介紹，本案中，犯罪嫌疑人利用網路購買大量的駕駛員信息，用來註冊「滴滴司機端」，並採取非法軟體進行批量註冊。同時，犯罪嫌疑人還運用非法軟體修改GPS位置信息、模擬行程，發佈虛假行程，在滴滴平台進行刷單套現詐騙，騙取例如「首單獎勵」等補貼。



滴滴方面表示，平台司機註冊需經過嚴格的三證驗真和背景篩查，剔除可能威脅乘客安全的人員進入平台，但是犯罪分子通過違法行為獲取公民個人信息和證件資料鑽空子，滴滴已經通過人臉識別等一系列方法和措施進一步提高門檻，也希望與上游負責管理公民個人信息的相關機構一起探索，從根源上解決該類問題的方案。



據記者了解，從計程車業務開始后，包括滴滴在內的網約車平台就遭遇刷單作弊的挑戰。滴滴為了應付刷單作弊，有專門的反作弊團隊，技術人員通過對後台數據綜合分析，對可能存在的刷單用戶進行篩選、管控。在與其博弈的過程中，平台積累了大量技術和運營經驗；另外，滴滴也在不斷完善相關反作弊技術體系，並積極協助公安機關開展相關工作。但對於屢禁不止的刷單行為，平台方除了對可能存在刷單的賬號進行監管、直至封號之外，其他監管、懲罰性手段較匱乏。



銀聯京東等眾多平台都是受害者



實際上，刷單套現補貼不僅僅是道德問題，該行為已經涉嫌觸犯了《中華人民共和國刑法》中關於詐騙罪的規定，將受到嚴厲的法律制裁。根據《中華人民共和國刑法》第266條的規定，以及2011年4月8日開始實施的最高人民法院、最高人民檢察院《關於辦理詐騙刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》規定：詐騙公私財物，數額較大的構成犯罪；數額較小的，公安機關可以對行為人處以行政處罰。



2015年4月和8月，「滴滴出行」分別向北京、上海公安機關報案：有部分賬戶異常，存在一人同時擔當司機、乘客兩重身份，出現多單司機與乘客賬戶重複、虛構打車交易的現象，公司懷疑可能有部分專車司機存在惡意刷單的行為。2015年9月，北京海淀警方與上海普陀警方分別以涉嫌詐騙罪對常某、王某等人進行了逮捕。



今年3月和4月，北京海淀區檢察院和上海普陀區檢察院分別對涉案人員以涉嫌詐騙罪提起公訴，經法院審理判決，常某、王某等相關涉案人員分別被判處8個月至1年有期徒刑，並處罰金每人人民幣一千至四千元不等，所有非法所得全部發還被害單位。



此外，根據李東澤介紹，在網路新型犯罪的發展期間，還衍生出有償代替無資質人員進行註冊的行為。代註冊行為容易引發一系列社會不安定因素，包括刑事犯罪、治安案件及交通違法追責等問題。



除了滴滴平台之外，中國銀聯、京東商城、國美黃金、美團和糯米等平台也成為了受害的一方。犯罪嫌疑人通過互聯網以購買的方式獲取公民個人姓名、身份證、銀行卡、手機號碼等信息，在相關網站批量註冊成為用戶，非法獲取網站獎勵累計二十余萬元。此外，犯罪嫌疑人還將買來的公民信息用於網站推廣，幫「糯米」、「美團」等網站「刷單」，從中牟利。