儘管貸款買車在國內越來越普及，但仍有不少人認為貸款買車會增加負債、因為窮才會貸款......從心理上抵抗這種買車方式。與全款買車相比，貸款買車固然會增加家庭的負債，同時也會提高買車成本，優勢也是顯而易見的，現在家財管加給你說說為什麼要貸款買車。

1、花少量的錢即可拿到新車

對於手上閑錢不多但又想買車的人來說，貸款買車是真正利好，因為只要湊夠首付款，即可將愛車開回家。

2、資金流動性更強

貸款買車后，借款人可將手上的資金用於其他用途，不影響資金流動性。比如將首付后剩下的資金用作穩健的投資，還貸收益兩不誤。但是全款買車，你花掉的可能是手上大部分的積蓄，若此後有大額資金需求，將舉步維艱。

3、抗通脹壓力

貸款買車還可抗通脹壓力，也就是說當貨幣貶值物價上漲的情況下，你仍可按現在的還款模式還款。

貸款買車哪家強？工行為了讓大家更好的「貸」回自己的愛車，特推出工行車逸通。下面，家財管加網小編給大家科普一下工商銀行貸款買車辦理指南。

一、工商銀行貸款買車申請條件

1、 具有完全民事行為能力的自然人，年齡在18（含）至60（含）周歲之間。外國人以及港澳台居民為借款人的，應在中華人民共和國境內連續居住滿一年並有固定居所和職業，並提供一名當地聯繫人；

2、具有合法有效的身份證明、貸款行所在城市的戶籍證明或有效居留證明、婚姻狀況證明或未婚聲明；

3、具有良好的信用記錄和還款意願；

4、具有穩定的合法收入來源和按時足額償還貸款本息的能力；

5、能夠提供銀行認可的有效權利質押物或抵押物或具有代償能力的第三方保證；

6、能夠支付不低於規定比例的所購車輛首付款；

7、 若為「間客式」貸款，還需持有與特約經銷商簽訂的購車協議或購車合同；

8、借款人單戶（含配偶）在工行的個人汽車消費貸款不超過3筆（已結清除外）；

9、在工行開立個人結算賬戶；

10、銀行規定的其他條件。

二、工商銀行貸款買車申請流程

1、借款人向銀行提交以上申請資料。

2、銀行對借款人提交的申請資料審核通過後，雙方簽訂借款合同、擔保合同並辦理相關公證、抵押登記手續等。

3、汽車貸款由銀行以轉賬方式直接划入汽車經銷商的賬戶。

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