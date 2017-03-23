各位投資者大家好！今天是周四，我們先回顧一下盤面情況。剛剛過去的一個交易日，市場維持震蕩行情的走勢，波瀾不驚，儘管有消息面的一些突發事件，但是對市場的影響非常有限。不過我們欣喜地看到，依據金麟交易系統來進行判斷的話，又有新的交易品種進入到單邊。之前歐元已經走出了持續的單邊上漲行情，隨著行情的不斷變化，市場有新的交易品種也持續走出單邊，稍後我們將會做詳盡的分析。

在前一天大漲的情況下，周三出現的震蕩行情是非常正常的，市場的走勢，仍然處於良性的狀態當中。反映在美元指數當中，我們看到昨日收出了一根小十字星，美元開盤99.68，最高99.91，最低99.53，收盤99.76。這個走勢是非常微妙的，在前期我們一直所看重的重要技術支撐位99.60，在這個位置，美元多空雙方展開了激烈的爭奪，最終結果仍然收盤在這個位置的上方，多頭可以暫時鬆一口氣，但從趨勢來說，美元的這一輪快速下跌的趨勢還沒有結束，未來的走勢並不令人樂觀。

交易系統來判斷，我們欣喜地看到黃金和美元兌日元也加入了單邊行列當中，這表明目前的市場走勢，有更多的多頭力量在持續的加入。由此我們也可以判斷，美元跌破99.60重要支撐位，而展開進一步的下跌應該是沒有太多懸念。而接下來基本面的變化仍將是決定行情運行節奏的根本因素，比如今天美聯儲主席耶倫的講話，以及美國國會對特朗普醫保法案的投票結果。這些基本面的變化都有可能對市場產生，非常大的影響，走出不可預知的行情。而對於交易者來說，我們認為應該按照交易系統的規則進行操作，以不變應萬變。

昨日消息面有突發事件產生，周三 英國議會大樓外發生槍擊事件，有兩名人員遭到槍擊，議會大樓已被關閉，英國議會下院的會議也暫停了，有救護直升機抵達了英國議會外。英國政府官員表示首相目前安全，嫌疑人已經被擊斃，事件發生后英鎊兌美元匯率短線下挫40點至日內低位。若該槍擊事件帶有激進因素，也不大可能延緩英國政府啟動脫歐的進程，英國倫敦警察表示英國議會大廈事件作為恐怖襲擊處理。此次事件導致5人死亡、至少20人受傷，這是倫敦自2005年7月以來死傷最嚴重的攻擊事件，同時令人回想起去年布魯塞爾「3·22」恐襲事件，當時造成了32人遇害。這是英國倫敦周三發生十余年來最嚴重的恐怖襲擊事件，導致5人死亡、至少20人受傷。死者包括襲擊者本人和被他刺殺的警官。警方稱這是一起「恐怖襲擊」事件。

日期:20:45，美聯儲主席耶倫將在華盛頓出席美聯儲的一場社區發展會議並發表講話。耶倫出席任何活動都會引起市場人士的密切關注。耶倫在上周三加息后的新聞發佈會上給出謹慎的利率指引，這令投資者幾乎排除了在5月份的下次會議上加息的可能性，而6月加息的可能性也降至50%左右。美聯儲主席耶倫上周在記者會上強調，美聯儲堅持漸進加息的政策。此番言論令市場人士感到失望，符合其一貫的鴿派的措辭。市場已經消化了美聯儲今年四次加息，但耶倫講話表明今年仍可能只再加息兩次。對於今晚耶倫的講話，投資者要密切關注，在講話當中，尋找蛛絲馬跡。

眾議院共和黨人將於周四進行廢除和替換奧巴馬醫療法案的表決。眾議院共和黨人的重要群體自由黨團威脅稱要發佈反對奧巴馬醫保替換法案的正式聲明，這可能使得表決推出，除非法案中的措辭大幅更改。由於對眾議院廢除和替換醫保法案無法獲得足夠讚成票的擔憂，風險類資產偏好受到打壓，引發對於特朗普政府的支持增長政策可能會被國會推遲或推翻的擔憂。保守勢力反對共和黨醫保法案的態度依舊強烈。不過白宮發言人斯賓塞卻表示，有關醫保法案的支持票正在上升。

交易系統投資策略：通過交易系統盤面觀察，歐元兌美元，英鎊兌美元，美元兌日元，和黃金都進入到單邊市場當中，建議投資者對這些交易品種，採取一小時交易信號入場進行操作，並依據交易系統規則設定倉位和止損位。

今天有如下經濟數據和事件值得關注：

① 15:00 德國4月Gfk消費者信心指數；

② 17:30 英國2月季調后零售銷售月率；

③ 19:00 英國3月CBI零售銷售差值；

④ 20:30 美國至3月18日當周初請失業金人數；

⑤ 20:45 美聯儲主席耶倫在聯邦儲備系統發展研究會議上發表講話；

⑥ 22:00 美國2月新屋銷售總數年化；

⑦ 22:30 美國至3月17日當周EIA天然氣庫存；

⑧ 次日00:30 美聯儲2017年FOMC票委卡什卡里在會議上發表講話。

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