比亞迪電子曾漲2.5% 創19個月新高北京新浪網 (2017-03-23 12:02)
比亞迪電子（00285）現價上升1.55%，報9.81元，盤中曾升2.5%高見9.9元，創19個月新高；成交約393萬股，涉資3800萬元。該股今年以來走勢拾級而上，以現價計，累計升幅達60.8%。該股將於下周二（28日）公佈業績。
表列同板塊或相關股份表現：
股份（編號） 現價 變幅
------------------------------
比亞迪電子（00285） 9.830元 上升1.76%
通達集團 （00698） 2.630元 無升跌
信利國際 （00732） 2.830元 下跌1.05%
瑞聲科技 （02018） 92.300元 上升6.71%
富智康集團（02038） 3.170元 上升3.26%
舜宇光學 （02382） 57.150元 上升0.88%
------------------------------
關鍵字：
其他財經新聞更多財經新聞
編輯首推
蔡康永
愛情物語女孩必讀
我是馬克
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
有福同享 妻花百元中2.1億大樂透 送老公千萬紅包【NOWnews今日新聞】
你若知道人類祖先多殘忍，你就明白人類現在有多孤獨【北京新浪網】
iPhone 7紅色版 網友驚豔直呼要買【中央社】
蕭璟鑫:黃金強勢破位1240 金價高點在何方【北京新浪網】
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》