比亞迪電子（00285）現價上升1.55%，報9.81元，盤中曾升2.5%高見9.9元，創19個月新高；成交約393萬股，涉資3800萬元。該股今年以來走勢拾級而上，以現價計，累計升幅達60.8%。該股將於下周二（28日）公佈業績。

表列同板塊或相關股份表現：

股份（編號） 現價 變幅

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比亞迪電子（00285） 9.830元 上升1.76%

通達集團 （00698） 2.630元 無升跌

信利國際 （00732） 2.830元 下跌1.05%

瑞聲科技 （02018） 92.300元 上升6.71%

富智康集團（02038） 3.170元 上升3.26%

舜宇光學 （02382） 57.150元 上升0.88%

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