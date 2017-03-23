廣東省公安廳23日正式發佈通告，為貫徹落實國務院、公安部和省政府有關機動車駕駛人考試製度改革的精神和要求，深入推進我省駕駛人考試製度改革工作，廣東省公安廳決定，自2017年4月1日起，取消機動車駕駛人道路長途駕駛項目考試。？

4月1日起，申請人無需參加長途駕駛項目考試。已預約未參加長途駕駛項目考試和長途駕駛項目考試不合格者，無需參加長途駕駛項目考試，直接參加剩餘科目考試。