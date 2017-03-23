新華社北京３月２３日電 題：監管層摸底險企債券交易情況防患於未然

新華社記者譚謨曉

債券市場信用風險顯現引發監管層關注。中國保監會近日下發通知，要求保險機構３月底前報送債券交易情況，旨在全面摸清保險資金債券投資情況和風險底數，做好抓早控小，把風險消滅在萌芽狀態。

保監會公佈的數據顯示，截至２月底，保險資金運用餘額達１３．８５萬億元，較年初增長３．４４％。在被認為可能是保險資金運用非常困難的２０１７年，實現保險資金資產安全和保值增值，這是保險機構和監管層共同面對的難題。

目前保險資金投向包括銀行存款、債券、股票和證券投資基金及其他投資。其中，債券等固定收益類資產是保險資金最主要的配置方向。

業內人士表示，近期我國債券市場的信用違約風險攀升，有些風險已在向保險業傳遞，不可掉以輕心。實際上，監管層已經意識到這種風險，並將通過強化保險資產負債管理、加強資金運用事中事後監管等扎牢監管籬笆。

保監會副主席陳文輝此前表示，債券違約進入多發期並呈現蔓延趨勢，保險資金約８０％資產配置於信用類資產，如企業債券、信託產品等，面臨的信用風險上升，且已經出現保險資金投資的債券、信託產品等違約的情況。

他認為，在資產荒背景下，保險機構為獲取更高收益，不得不提升風險容忍度，加大對高風險高收益資產配置力度，配置更多的高收益債券等，導致投資組合的信用風險敞口提升。未來一個時期，受企業槓桿率過高以及債券市場擴容等因素影響，信用違約風險不可小視。

保險業以穩健經營見長，從當前保險資金在債券市場的投資情況來看，風險整體可控。記者從中國保險資產管理業協會了解到，保險資金投資的企業債券９０％以上為ＡＡＡ級與ＡＡ級的高信用等級債券。

防範風險重在未雨綢繆，摸清風險旨在對症下藥。全面摸清保險資金債券投資情況有利於掌握風險底數，也有利於監管層研究制定相關政策措施的路線圖和時間表。

陳文輝認為，資產負債匹配管理是保險機構穩健經營的重要基礎，也是風險管理的核心內容。資產負債匹配問題管理好了，經營就會穩健和順利。

記者了解到，保監會將研究推進分賬戶監管，根據保險資金不同的負債屬性，從賬戶層面制定資產負債管理政策，從根本上實現資產負債精細化監管。

國務院發展研究中心金融研究所研究員朱俊生表示，保險業還要建立完善市場化退出機制，防止劣幣驅除良幣現象發生。對於此次摸底排查中發現的資質條件不合格、存在嚴重違規行為的保險機構，可以考慮暫停或取消其相關業務資格，形成震懾。