？？？？保薦機構未做到勤勉盡責，投行業務遭遇「停擺尷尬」的券商們，正面臨著業務、聲譽、業績等多重打擊。而監管層對中介機構的執法力度顯然仍將保持「高壓」。

？？？？上一次立案調查還未見結果，西南證券3月17日再次收到證監會的《調查通知書》。這是西南證券一年之內兩次被證監會立案調查，證監會表態將暫不受理西南證券的保薦業務。

？？？？西南證券股價在其後的幾天連續下跌，截至22日收盤，西南證券報收6.38元/股，市值在復牌后三個交易日內蒸發28.82億元。顯然，對於業績不景氣的西南證券來說，「二度被查」無疑令公司經營的雪上加霜。

？？？？餘波：承攬項目遭「連坐」

？？？？對於被調查的原因，西南證券並未明確說明，但外界不可避免地聯想到不久前九好集團重組被罰案。

？？？？3月10日，九好集團因「忽悠式」重組被證監會點名批評並公佈罰款細節，且即將面臨「頂格處罰」。

？？？？此前，證監會新聞發言人張曉軍稱，九好集團曾用虛增服務費用等花樣繁多的惡劣手段，將自己包裝成價值37.1億元的「優良」資產，與鞍重股份聯手進行「忽悠式」重組，以便未來達成到借殼上市的目的。其中，兩家公司信披虛假記載、重大遺漏等均觸及了《證券法》相關條文。

？？？？隨之而來的是該項目的獨立財務顧問——西南證券，在一周后收到證監會下發的立案調查通知書。根據通知書，在被立案調查期間，證監會暫不受理西南證券作為保薦機構的推薦、相關保薦代表人具體負責的推薦、公司作為獨立財務顧問出具的文件。

？？？？西南證券18日發佈公告稱，按照相關業務規定，處於立案調查期間，證監會暫不受理西南證券作為保薦機構的推薦、相關保薦代表人具體負責的推薦、公司作為獨立財務顧問出具的文件，這將對公司當期經營業績造成一定影響。

？？？？據統計，目前西南證券投行業務共有18個項目在審，包括10個IPO項目、6個再融資項目、2個併購重組項目。另外，西南證券還在對4家新三板掛牌公司進行上市輔導工作。

？？？？而這18個潛在「擱淺」的項目未來將如何推進？通過對上述多家公司的聯繫採訪，有記者得知其均「尚未得到自家項目被暫停進程的通知」，也「暫無變更保薦機構或財務顧問的意願」。

？？？？兩度違規 業績、信用遭雙重打擊

？？？？西南證券的接連兩次立案調查均未有最終結果，遭調查的「餘波」也仍待觀察。然而，連遭調查的西南證券無疑受到經營、信譽的雙重打擊。

？？？？據西南證券公告顯示，預計2016年年度實現歸屬於上市公司股東的凈利潤與上年同期相比下降65%-75%，下滑幅度處於券商行業中等偏上。公司經紀業務、自營業務等實現的凈收入同比減少。時隔10個月之後，西南證券再次被立案調查，對其當期業績無疑雪上加霜。

？？？？事實上，在二級市場持續震蕩的背景下，券商投行業務的連續高增長，成為行業盈利結構中的一抹亮色。從西南證券的各項業務貢獻情況來看，投行業務是當之無愧的「業績奶牛」。

？？？？資料來源：Wind資訊

？？？？西南證券2016年中報顯示，報告期內公司投行業務實現營業收入9.42億元，同比增長54.36%，營業利潤8.03億元，同比增長54.46%。最為重要的是，西南證券投行業務營業利潤佔到公司總利潤的82.49%。

？？？？中國證券業協會公佈的2015年行業排名數據也顯示，西南證券投資銀行業務凈收入排名第11（14.29億元），承銷與保薦業務凈收入排名第15（8.22億元），更為耀眼的是，併購重組財務顧問業務凈收入排在第四名（3.97億元），與排在首位的華泰證券差距並不大。

？？？？除了業績受挫，更嚴重的是，手握券商公司分類評級這一重要抓手的監管層，恐怕還要對西南證券「下重手」。

？？？？公開資料顯示，2016年證券公司分類評級結果中，西南證券已從AA級降至A級。經濟學家宋清輝則對媒體進一步解釋稱，券商分類評級的下調將直接影響其風險準備金規模要求，及繳納的投資者保護基金比例，新業務或者業務擴張將受到限制。

？？？？「守門人」職責不應流於表面

？？？？「對於資本市場的亂象，我們及時亮劍，堅決亮劍，該盯住的線索盯住不放，該立案的及時立案，該徹查的及時徹查。」證監會主席劉士余日前在國務院新聞辦新聞發佈廳舉行新聞發佈會上如是表態。

？？？？記者翻閱資料發現，「慣犯」西南證券幾乎從去年6月起就並無新增項目了。業內人士對這一現象的評價頗倒是為一致——監管層對於督促市場各中介機構盡職免責的「高壓」仍將持續。

？？？？「承擔好第一道『守門人』的責任而非僅僅流於表面，成為監管層在今年更加關注的領域，因為這不僅關乎中小投資者的利益，也關係到資本市場的健康發展。」一位業內人士告訴記者。

？？？？武漢科技大學金融證券研究所所長董登新在接受媒體採訪時表示，這是證監會規範券商行為，強化對證券中介機構監管，為註冊制實施而備戰。

？？？？頗有些「打臉」的是，3月16日，《上海證券報》刊登了西南證券董事長廖慶軒的採訪，廖慶軒稱，「當前的從嚴監管，對行業來說是刮骨療傷，西南證券將在多方面採取措施，主動適應監管和環境變化。」監管力度的趨嚴，最直接的影響就是提高了行業勤勉盡責意識，其主要體現在券商投行業務上。

？？？？事實上，自2016年以來，監管開始著重對中間機構違法案件下「猛葯」。興業證券、信達證券、中德證券、中投證券、北京興華會計師事務所、立信會計師事務所、原國富浩華會計師事務所、利安達會計師事務所、北京中同華資產評估有限公司、開元資產評估有限公司、北京市中銀律師事務所等多家機構因在保薦、承銷、財務顧問、審計、資產評估、法律服務等業務中未勤勉盡責依法受到相應處罰。（綜編/閆雨昕）