午盤：兩市上揚滬指漲0.31% 新疆振興板塊活躍北京新浪網 (2017-03-23 12:02)
滬指3月23日分時圖
新華網北京3月23日電 周四早盤兩市指數小幅高開后迅速上行，盤中維持強勢震蕩走勢，滬指沖高至3260一帶遇阻回落。
截至午盤，滬指報3255.13點，漲0.31%，深成指報10594.99點，漲0.39%，創業板報1957.51點，漲0.46%。
板塊方面，杭州亞運會、新疆振興、公交、種植業與林業、儀器儀錶、電子、計算機等漲幅居前，飲料、白酒、黃金、石油、酒店等跌幅居前。
個股方面，ST股除外，雲內動力、捷榮技術、華瑞股份、西部建設、新泉股份等40餘股漲停；新宏澤、飛凱材料、易事特、福鞍股份等跌幅居前。
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