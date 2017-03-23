多位北京地區網貸機構負責人證實，其所在的平台陸續已經收到了監管部門發來的《網路借貸信息中介機構事實認定及整改要 求》的通知書。《整改要求》為網貸平台劃出了三條「紅線」。第一，不能自我增信，任何形式都不行；第二，不能證券化和打包債權，第三，不能賣理財產品。 （21）